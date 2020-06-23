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Посол Литвы считает, что Москве и Вильнюсу нужно делать встречные шаги 

ТАСС 6 часов назад
«Москве и Вильнюсу нужно делать встречные шаги»
Фото: РИА Новости
Россия и Литва могут сделать шаги, направленные на улучшение двусторонних отношений, но предпочтительнее начинать диалог не со слишком сложных вопросов истории. Такое мнение выразил в понедельник посол республики в РФ Эйтвидас Баярунас в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Для меня, дипломата, это вызов, как сделать, чтобы найти какие-то точки соприкосновения. В этом году мы, Литва и Россия, празднуем очень чудесную дату — столетие подписания мирного договора. Может, это хорошая почва для литовских и российских историков начать какой-то диалог? Не с таких трудных моментов Второй мировой войны. Можно еще какую-то тему выбрать. Вот начать с чего-то двигаться.
Давайте найдем какие-то маленькие шажки, чтобы двигаться друг к другу. Это самое главное, что меня волнует", — сказал он.
Ранее МИД Литвы сообщил, что выразил протест представителю посольства РФ в связи с рассматриваемым Госдумой законопроектом об отмене документа, в котором осуждается пакт Молотова — Риббентропа, заключенный между СССР и Германией в 1939 году. Заместитель министра иностранных дел Далюс Чекуолис выразил надежду на то, что законопроект в конечном счете будет отклонен парламентом.
В конце мая депутат Алексей Журавлев внес в Госдуму законопроект о признании недействующим на территории РФ постановления Съезда народных депутатов СССР от 24 декабря 1989 года "О политической и правовой оценке советско-германского договора о ненападении от 1939 года". Документ размещен в парламентской базе проектов законов, он находится на стадии предварительного рассмотрения.
Как отметил автор проекта в пояснительной записке, постановление об осуждении пакта "не соответствует принципам исторической справедливости и принято в условиях нарастающей политической нестабильности тех лет, сопровождавшейся давлением со стороны внешних сил".
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Комментарии
Прибалтика , Законопроекты , Далюс Чекуолис , Алексей Журавлев , МИД , Госдума , Эхо Москвы , Вильнюс , Литва , Москва
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