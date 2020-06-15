В Литве облили краской памятник советскому солдату 

В Кедайняйском районе Литвы облили красной краской памятник советскому солдату. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции республики.

Инцидент произошел 14 июня на кладбище в поселке Шета. В мэрии выразили надежду, что виновные будут найдены. Памятник посвящен герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны Афанасию Лошакову, который погиб в 1944 году в боях за город Мати Латвийской ССР и в Шете.