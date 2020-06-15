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В Литве облили краской памятник советскому солдату 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
В Литве облили краской памятник советскому солдату
Фото: страница Kėdainių rajono savivaldybė на Facebook
В Кедайняйском районе Литвы облили красной краской памятник советскому солдату. Об этом в понедельник, 15 июня, сообщает «Sputnik Литва» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции республики.
Инцидент произошел 14 июня на кладбище в поселке Шета. В мэрии выразили надежду, что виновные будут найдены. Памятник посвящен герою Советского Союза, участнику Великой Отечественной войны Афанасию Лошакову, который погиб в 1944 году в боях за город Мати Латвийской ССР и в Шете.
Ранее в селе Нырков Тернопольской области Украины неизвестные вандалы оторвали голову памятнику советскому солдату. В Киеве облили зеленкой памятник генералу Николаю Ватутину, а в Одессе сорвали и топтали ногами последний в городе барельеф маршала Георгия Жукова.
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Прибалтика , Происшествия , Георгий Жуков , Николай Ватутин , Литва
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