В Эстонии отменяют режим ЧП 

Режим чрезвычайного положения, введённый в Эстонии из-за пандемии коронавируса, завершится 17 мая. Об этом заявил премьер-министр страны Юри Ратас.

«Правительство приняло решение завершить в воскресенье, 17 мая, длившееся более девяти недель чрезвычайное положение», — сказал он в обращении, опубликованном в Facebook.

Как отметил Ратас, благодаря совместным усилиям, ситуация с COVID-19 значительно улучшилась и для борьбы с ним ЧП больше не нужно.

При этом глава правительства подчеркнул, что вирус никуда не делся и жители должны продолжать защищать от коронавируса себя, своих близких и всё общество.

Ранее сообщалось, что страны Балтии откроют с 15 мая внутренние границы для передвижения жителей между Литвой, Латвией и Эстонией.