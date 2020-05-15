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В Эстонии отменяют режим ЧП 

RT на русском и ещё 10 2 часа назад
В Эстонии отменяют режим ЧП
Фото: Reuters
Режим чрезвычайного положения, введённый в Эстонии из-за пандемии коронавируса, завершится 17 мая. Об этом заявил премьер-министр страны Юри Ратас.
«Правительство приняло решение завершить в воскресенье, 17 мая, длившееся более девяти недель чрезвычайное положение», — сказал он в обращении, опубликованном в Facebook.
Как отметил Ратас, благодаря совместным усилиям, ситуация с COVID-19 значительно улучшилась и для борьбы с ним ЧП больше не нужно.
При этом глава правительства подчеркнул, что вирус никуда не делся и жители должны продолжать защищать от коронавируса себя, своих близких и всё общество.
Ранее сообщалось, что страны Балтии откроют с 15 мая внутренние границы для передвижения жителей между Литвой, Латвией и Эстонией.
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Прибалтика , В мире
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