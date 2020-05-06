Страны Балтии откроют друг другу границы

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Страны Балтии готовятся открыть внутренние границы. Свободное передвижения граждан станет возможным с 15 мая, сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Он уточнил, что такая договорённость была достигнута в ходе видеоконференции с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и главой кабмина Литвы Саулюсом Сквернялисом.

Жители, которые прибудут из других стран, в дальнейшем должны будут соблюдать 14-дневный режим самоизоляции, — уточнил Кариньш, его цитирует ТАСС.

В середине марта правительство Латвии объявило в стране режим чрезвычайного положения. Он среди прочего предусматривает приостановку международных пассажирских перевозок воздушным, железнодорожным, морским и автотранспортом.