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Страны Балтии откроют друг другу границы с 15 мая 

News.ru и ещё 19 6 мая 2020
Страны Балтии откроют друг другу границы
Фото: Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Страны Балтии готовятся открыть внутренние границы. Свободное передвижения граждан станет возможным с 15 мая, сообщил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
Он уточнил, что такая договорённость была достигнута в ходе видеоконференции с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и главой кабмина Литвы Саулюсом Сквернялисом.
Жители, которые прибудут из других стран, в дальнейшем должны будут соблюдать 14-дневный режим самоизоляции, — уточнил Кариньш, его цитирует ТАСС.
В середине марта правительство Латвии объявило в стране режим чрезвычайного положения. Он среди прочего предусматривает приостановку международных пассажирских перевозок воздушным, железнодорожным, морским и автотранспортом.
Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в попытке нажиться на европейских партнёрах во время пандемии коронавируса. По её словам, Вашингтон заставляет Литву покупать американские тесты и средства защиты от инфекции.
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Прибалтика , В мире , Мария Захарова , МИД , ИТАР-ТАСС , Латвия , Литва , Эстония
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