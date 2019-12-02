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Погранукрепления Эстонии на границе с Россией сдуло ветром 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Погранукрепления Эстонии на границе с РФ сдуло
Фото: РИА Новости
Сильный ветер, пронесшийся в Эстонии в октябре, повалил деревья на опытном трехкилометровом участке линии на границе с Россией, из-за чего упала уже отстроенная часть забора, а также была выведена из строя инфраструктура и стали непроходимыми линии патрулирования, пишут СМИ.
Как сообщает Postimees, шторм показал, что выстраиваемая пограничная с Россией полоса шириной в десять метров не отвечает необходимым условиям. Было принято решение расширить пограничную полосу в лесной местности на 10-30 метров. В срочном порядке ведутся переговоры с землевладельцами о продаже земель близ границы, и уже совершены сделки на 567 тыс. евро, передает «Интерфакс».
По словам Беличева, сейчас на первом 23-километровом участке от места стыка границ Эстонии, России и Латвии до погранпункта Лухамаа все необходимые земельные участки уже куплены.
Если все пойдет по плану, строительство границы может быть завершено к 2026-2027 году. Пересечение границы будет фиксироваться сенсорами. На протяжении 90 км будет возведен забор высотой 2,5 метра. На остальных участках естественным помощником пограничников станут реки и болота.
Согласно расчетам правительства, восточная граница обойдется в 130,5 млн евро. Ее строительство начнется в первой половине 2020 года.
Напомним, спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия «должна вернуть» республике якобы аннексированные территории.
В Кремле это заявление назвали неприемлемым. В МИД России подчеркнули, что «тема закрыта раз и навсегда», указав, что «такая позиция Эстонии не способствует формированию позитивных отношений между государствами».
Профессор факультета международных отношений СПбГУ, политолог Николай Межевич оценил претензии Эстонии с точки зрения внешней политики и психиатрии.
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Теги:
Прибалтика , В мире , МИД , Интерфакс , Эстония
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