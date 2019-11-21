Русский — избитый кнутами раб: чему учат в школах Латвии

Русскоязычные жители Латвии пожаловались на разжигающий межнациональную ненависть текст, который задали читать их детям на уроках литературы, пишет Postimees.

Мать одной из учениц рижской 10-й средней школы привела журналистам телеканала LTV отрывок из романа «Сола» латвийского писателя Гунара Яновскиса, который включен в программу для учеников 12-го класса.

скриншот с программы LTV

«Да, и вот, что я еще сказал: если ты встречаешь русского, то разговаривай с ним так, будто ты стоишь в окне на втором этаже, а он во дворе по колено в грязи и дерьме, потому что настолько велика разница между русским и эстонцем. Будь вежлив и по-ледяному любезен, иногда даже улыбайся. Не давай по морде, а смотри на него свысока и увидишь, как он тебя боится. Так боится собака, когда слышит нотки малейшей резкости в голосе хозяина, и русский со своей узкой душонкой по-прежнему не кто иной, как избитый кнутами татар раб, каким он был на протяжении сотен лет, только теперь за нагайку, перекинутую через его горбатую спину, дергает монгол в чекистской форме», — говорится в произведении.

Женщина отметила, что роман включен в программу, изучается во всех школах страны и на его основе составляются экзаменационные билеты.

Мать школьницы призналась, что не надеется на исключение романа из программы, поскольку знает, «как обычно это кончается — не меняется система, к сожалению, а находят каких-то людей».

Учительница литературы 12-й школы заявила, что роман Яновскиса составляет золотой фонд латышской литературы, а пожаловавшаяся на произведение девочка не читала его целиком.