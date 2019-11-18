«Литва спивается от зависти к России»

Baltnews (Литва): Литва спивается

Политолог объяснил, почему Литва занимает первое место в мире по употреблению алкоголя. А «пьяные истерики» литовских СМИ и политиков в адрес России вызваны банальной завистью к более успешному непьющему соседу, считает он.

Алкоголь и Литва

Литовская Республика занимает первое место в мире по потреблению алкоголя с показателем 12,3 литра спиртного на среднего жителя в год. Такие данные представлены в докладе Health at a Glance, который ежегодно издает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

«Понятно, почему литовцы пьют больше всех в мире. Страна находится в числе европейских и мировых рекордсменов по сокращению населения, по эмиграции молодежи, по самоубийствам. Как тут не пить с безнадеги? Тот, кто хотел себе полноценной яркой жизни с хорошей работой и интересным досугом, давно улетел из Литвы на лоукостере в Лондон. Оставшимся остается пить запоями, заливая литрами алкоголя глухую тоску по несбывшейся мечте о счастливой европейской стране», — пишет Александр Носович для Rubaltic.ru.

Он отметил, что на повальность литовского пьянства обращают внимание даже проезжающие там российские либералы, которые известны лояльным отношением к странам Балтии.

«В Литве пьют повально. Все — литовцы, поляки, русские. Национальности там не разберешь, острого языкового вопроса нет, все говорят по-литовски, литовцы неплохо знают русский, польский. В Литве везде валяются пьяные. Я была в этой стране всегда только транзитом и в каждый свой приезд видела смертельно пьяных: в последний раз я провела в Вильнюсе полчаса, за это время успела сходить в супермаркет, однако все равно видела несколько валявшихся, сидевших и спавших пьяных», — цитирует Носович либеральную журналистку из Санкт-Петербурга Анастасию Миронову.

Политолог отмечает, что массовый алкоголизм — это не региональное, а именно литовское явление. Для этого он приводит в сравнение положение других прибалтийских республик в том же рейтинге ОЭСР — Латвия занимает седьмое место с показателем 11,2 литра алкоголя на человека, а Эстония — четырнадцатое с показателем 10,3 литра.

Ситуация в России

«Что же касается России, о которой литовские политики издревле любят говорить, что она вот-вот загнется от водки под забором, то те же международные организации сходятся в том, что самая большая страна мира добилась феноменальных успехов в борьбе против пьянства», — пишет Носович.

Действительно, ОЭСР в последнем исследовании признает, что уровень потребления алкоголя в России с 2007 года существенно снизился — сегодня по этому показателю Россия занимает девятое место (11,1 литра). Также, по данным ВОЗ, к 2016 году этот показатель у России снизился на 43 процента и продолжает снижаться. То есть можно говорить о двукратном сокращении алкоголизма.

Как в Литве приняли очередной алкогольный запрет

«В самой Литве тем временем продолжают писать о «загибающейся от водки под забором рашке‟ с нездоровой фиксацией на теме водки в помойных пасквилях о Калининграде и Санкт-Петербурге, куда литовцы получили возможность ездить по электронным визам», — отметил Носович.

По его словам, целью таких пасквилей является желание отговорить литовцев от этих поездок. Чтобы они не увидели, что Россия — куда более трезвая страна, ведь для литовского политического класса непереносима мысль, что всему их членству в ЕС НАТО и прочих «элитных западных клубах‟ грош цена, потому что все равно от водки под забором в итоге загибается не Россия, а Литва.

»От осознания этого литовские «патриоты‟ и пьют по-черному. От этого их пьяные истерики в адрес восточного соседа. Это банальная зависть к соседу, который больше, богаче, крепко стоит на ногах и не пьет», — заключает политолог.

Baltnews (Литва)