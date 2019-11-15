Россия и Литва обменялись шпионами

Между Россией Литвой состоялся обмен осужденными за шпионаж лицами. Об этом заявил начальник литовской контрразведки, слова которого передает Reuters.

Моисеенко и Филипченко были помилованы ранее в пятницу, 15 ноября указом президента Литвы Гитанаса Науседы. Это стало возможным благодаря утвержденным накануне поправкам к Уголовному кодексу республики, которые определяют процедуру обмена с другими странами лицами, осужденными за шпионаж.