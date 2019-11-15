Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Жириновский призвал «воссоединить Русь и Беларусь»
Жириновский призвал «воссоединить Русь и Беларусь»
Политика
В Минкульте назвали "фигней" просьбу про Мединского
В Минкульте назвали "фигней" просьбу про Мединского
Общество
"Убивать каждые 15 минут": раскрыты угрозы бойцов ВСУ
"Убивать каждые 15 минут": раскрыты угрозы бойцов ВСУ
Армия
В России предложили ввести новый праздник
В России предложили ввести новый праздник
Общество

Россия и Литва обменялись шпионами 

Lenta.ru 16 минут назад
Россия и Литва обменялись шпионами
Фото: РИА Новости
Между Россией и Литвой состоялся обмен осужденными за шпионаж лицами. Об этом заявил начальник литовской контрразведки, слова которого передает Reuters.
В рамках обмена Россия получила двоих своих граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. В ответ Москва передала трех человек — двух литовцев и норвежца Фруде Берга, который, по словам премьер-министр Норвегии Эрны Сульберг, уже был передан норвежским властям на территории Литвы.
Моисеенко и Филипченко были помилованы ранее в пятницу, 15 ноября указом президента Литвы Гитанаса Науседы. Это стало возможным благодаря утвержденным накануне поправкам к Уголовному кодексу республики, которые определяют процедуру обмена с другими странами лицами, осужденными за шпионаж.
Видео дня. Запад охватила мода на смену пола у детей
Последние новости
Запрет на посуточную аренду квартир в России опровергли Запрет на посуточную аренду квартир в России опровергли Российского школьника уличили в подготовке к убийству «минимум 50 человек» Российского школьника уличили в подготовке к убийству «минимум 50 человек» В Минкульте просьбу объяснить слова Мединского посчитали «какой-то фигней» В Минкульте просьбу объяснить слова Мединского посчитали «какой-то фигней» 
Теги:
Прибалтика , В мире , Фруде Берг , Сергей Моисеенко , Николай Филипченко , Reuters , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский призвал «воссоединить Русь и Беларусь»
Жириновский призвал «воссоединить Русь и Беларусь» 1
В Минкульте назвали «фигней» просьбу про Мединского
В Минкульте назвали «фигней» просьбу про Мединского 11
«Убивать каждые 15 минут»: раскрыты угрозы бойцов ВСУ
«Убивать каждые 15 минут»: раскрыты угрозы бойцов ВСУ 132
В России предложили ввести новый праздник
В России предложили ввести новый праздник 2
Пропала актриса Мария Стерникова
Пропала актриса Мария Стерникова 8
Видео
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
02:10
Военную мощь Каспийской флотилии показали на видео
Армия Войска
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
02:09
Убившего аспирантку историка спасают от «потери рассудка»
Происшествия
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
02:17
В жилом доме в Москве прогремели взрывы
Происшествия Пожары
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
03:02
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвездного пространства
Наука и техника
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
01:14
Моралес назвал условие возвращения в Боливию
Латинская Америка В мире
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
03:56
Пока вы спали: Путин рассказал, что спасло экономику России
Политика
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
03:51
Историк Соколов участвует в главной реконструкции
Происшествия
«Сейчас детей будут выносить»
01:28
«Сейчас детей будут выносить»
Происшествия
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
01:36
Партию Зеленского обвинили в продаже Украины
В мире Украина
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
01:49
4 пули в висок: Соколов мог убить аспирантку во сне
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение