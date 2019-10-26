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Памятник воинам-освободителям осквернили в столице Латвии 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Памятник воинам-освободителям осквернили в Риге
Фото: News.ru
Неизвестные вандалы осквернили памятник советским солдатам, освободившим Ригу от немецко-фашистских захватчиков.
Злоумышленники написали на монументе слово «оккупанты» на латышском языке, сообщает агентство LETA. В отделе связей общественностью Госполиции Латвии пообещали выяснить все обстоятельства происшествия.
Памятник воинам-освободителям был установлен в Риге в 1980-х годах. Он неоднократно подвергался осквернениям, а в конце 1990-х годов его попытались взорвать.
Ранее News.ru писал об осквернении памятника маршалу Коневу в Праге. МИД РФ выразил властям Чехии протест в связи с этим и потребовал найти и наказать вандалов.
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Теги:
Прибалтика , В мире , Происшествия , МИД , Латвия
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