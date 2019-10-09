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В Латвии задержали бывшего мэра Даугавпилса 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
В Латвии задержали бывшего мэра Даугавпилса
Фото: РИА Новости
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии задержало бывшего мэра Даугавпилса Рихарда Эйгимса по подозрению во взяточничестве и легализации преступно нажитых средств. Об этом агентство LETA сообщило в среду.
По информации даугавпилсского городского портала Gorod.lv, подозрения БПБК связаны с закупками самоуправлением обедов для 13-й и 17-й школ города в 2018 году.
По сообщению агентства LETA, Рихард Эйгимс для комментария недоступен, его телефон выключен.
В декабре 2018 года БПБК задержало Эйгимса по подозрению в требовании взятки в размере €10 тыс. Сам Эйгимс заявил тогда, что взяток не просил и не получал. БПБК обвинений против него в тот момент не выдвинуло.
Эйгимс возглавлял Даугавпилс, второй по величине город Латвии, со 2 сентября 2017 г. по 22 ноября 2018 г.
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Прибалтика , В мире , Происшествия , Даугавпилс , Латвия
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