В Литве россиянина задержали за взятку

В Литве задержали россиянина за попытку дать взятку пограничнику

Россиянина задержали в Литве за попытку дать пограничнику взятку в размере пяти евро, теперь ему грозит штраф или арест, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу службы государственной охраны границы.

"Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте "Мядининкай". Пограничник остановил 45-летнего водителя грузовика Volvo FH Truck с прицепом Schmitz SKO, который ехал из Белоруссии. По паспорту он оказался гражданином России. Прицеп и грузовик также были зарегистрированы в РФ", — говорится в сообщении.

Как передает Sputnik Литва, у россиянина было с собой шесть пачек белорусских сигарет, но согласно литовскому законодательству, провезти можно только две. Водитель знал об этом и поэтому, передавая пограничнику паспорт, вложил туда пять евро в качестве взятки. Пограничник предупредил, что за такие действия грозит уголовная ответственность, но гражданин РФ продолжил предлагать взятку.

Водителя задержали. Начато досудебное расследование.