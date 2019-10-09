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В Литве задержали россиянина за попытку дать взятку пограничнику 

РИА Новости 2 часа назад
В Литве россиянина задержали за взятку
Фото: РИА Новости
Россиянина задержали в Литве за попытку дать пограничнику взятку в размере пяти евро, теперь ему грозит штраф или арест, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу службы государственной охраны границы.
"Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте "Мядининкай". Пограничник остановил 45-летнего водителя грузовика Volvo FH Truck с прицепом Schmitz SKO, который ехал из Белоруссии. По паспорту он оказался гражданином России. Прицеп и грузовик также были зарегистрированы в РФ", — говорится в сообщении.
Как передает Sputnik Литва, у россиянина было с собой шесть пачек белорусских сигарет, но согласно литовскому законодательству, провезти можно только две. Водитель знал об этом и поэтому, передавая пограничнику паспорт, вложил туда пять евро в качестве взятки. Пограничник предупредил, что за такие действия грозит уголовная ответственность, но гражданин РФ продолжил предлагать взятку.
Водителя задержали. Начато досудебное расследование.
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Прибалтика , Происшествия , ИА Sputnik , Литва
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