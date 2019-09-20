Кому Россия должна за «советскую оккупацию»

Таллин хочет наладить самостоятельный диалог с Москвой, но не может забыть «советскую оккупацию»

Комиссии по оценке ущерба, нанесённого странам Балтии в советские годы, действуют в каждой прибалтийской республике. Министр иностранных дел Эстонии поделился с журналистами, что эстонская комиссия уже подсчитала человеческие потери от оккупации и продолжает работу. В прошлом году она оценила ущерб в €1,2 млрд По его словам, в общую цифру стоит включить загрязнение поверхностных вод, почвы и разрушение сельского хозяйства.

Если есть ущерб, пострадавшие и жертвы, то должен быть и виновник, — подчеркнул Урмас Рейнсалу.

Президент Эстонии в свою очередь на днях заметила, что Таллин должен изменить подход к России и выработать собственную линию взаимодействия с соседней страной, а не повторять за западными партнёрами.

Мы должны быть в числе стран, которые сами разговаривают с Россией и обсуждают с другими союзниками и партнёрами, что мы делаем сейчас с русскими или с Россией, как мы движемся, — заявила в интервью ERR Керсти Кальюлайд. — Если мы вообще не будем вести диалога, мы так и останемся в позиции «вы не знаете, вы не понимаете».

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в разговоре с News.ru призвал не искать в заявлениях эстонского руководства стратегической линии. По его мнению, речь идёт скорее о растерянности перед объёмом задач, стоящим перед республикой.

Олег Неменский, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований:

В сознании эстонских политиков действуют одновременно две противоположные установки. С одной стороны, они должны продолжать линию, которую гнули последние 30 лет. Но при этом постепенно приходит понимание, что в скором будущем доход от этой линии уменьшится, а упущенная выгода от плохих отношений с Россией очень высокая. Поэтому одновременно возникает запрос на «пробы почвы», насколько вообще можно отношения с Россией улучшить. Пока эта тенденция проявляется в своеобразной политической шизофрении, когда делаются противоположные заявления.

Призывы главы МИД Эстонии к формированию единого прибалтийского фронта по борьбе за «репарации» были несколько излишни: Литва и Латвия и без того не собираются отказываться от своих претензий. В марте этого года в Риге прошла конференция «Возмещение ущерба, нанесенного Прибалтийским государствам советской оккупацией» с участием всех трёх стран Балтии, на которой обсудили цифры ущерба и правовые механизмы выявления убытков.

news.ru

В 2016 году Комиссия по оценке ущерба от советской оккупации Латвии заявила, что за годы советской власти страна понесла ущерб на €300 млрд Сюда включены потери экономики, окружающей среды и демографии. Причём в том, что сейчас в Латвии маленькие пенсии, а молодёжь уезжает за рубеж, по словам представителя комиссии Руты Паздере, тоже виноват Советский Союз.

Если мы и вправду потребуем компенсацию в размере 300 млрд, кто-то ещё потребует, Россия просто обанкротится, — признала Паздере. — Мы не ждём, что Россия вернёт нам эту сумму. Мы подсчитали, а дальше пусть политики решают.

Представители Литвы не сошлись на точном объёме своих претензий. Правительство страны называло сумму в €23 млрд, требования парламентариев доходили до €800 млрд

Польша, хотя и не была советской республикой, тоже регулярно осуждает Россию за навязанный ей коммунистический режим и заявляет об ущербе, хотя точная сумма не называется. Единственный раз, когда поляки предъявили Москве конкретные цифры, касался Рижского договора 1921 года, закончившего Советско-польскую войну. В 2017 году депутат Сейма Польши Ян Мосиньский заявил, что 30 млн рублей золотом, обещанные Польше в виде репараций по этому договору, так и не были выплачены, а значит, Москве стоит задуматься о решении этого вопроса. Впрочем, Варшава выставила счёт не только правопреемнице Советского Союза, но и Германии. О намерении взыскать с Берлина компенсацию за потери во Второй мировой войне заявляла в том числе глава правительства Беата Шидло , а депутат Сейма Януш Шевчак уточнил, что эта сумма должна составить $900 млрд

МИД РФ и Кремль в ответ на претензии стран Балтии отвечают, что они не имеют под собой основания.