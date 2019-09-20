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Таллин хочет наладить самостоятельный диалог с Москвой, но не может забыть «советскую оккупацию» 

News.ru 29 минут назад
Кому Россия должна за «советскую оккупацию»
Фото: Eduard Korniyenko/Reuters
Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу призвал страны Балтии вместе требовать компенсацию за годы «советской оккупации». При этом президент Эстонии Керсти Кальюлайд днём ранее заявила, что Таллин должен выстроить самостоятельный диалог с Москвой. Попытки на этом направлении предпринимались ранее: в апреле она встречалась с российским коллегой Владимиром Путиным. Аналитики объясняют противоречивую линию Таллина тем, что нормализация отношений с Россией назрела, но пока никто не понимает, как её проводить.
Комиссии по оценке ущерба, нанесённого странам Балтии в советские годы, действуют в каждой прибалтийской республике. Министр иностранных дел Эстонии поделился с журналистами, что эстонская комиссия уже подсчитала человеческие потери от оккупации и продолжает работу. В прошлом году она оценила ущерб в €1,2 млрд По его словам, в общую цифру стоит включить загрязнение поверхностных вод, почвы и разрушение сельского хозяйства.
Если есть ущерб, пострадавшие и жертвы, то должен быть и виновник, — подчеркнул Урмас Рейнсалу.
Президент Эстонии в свою очередь на днях заметила, что Таллин должен изменить подход к России и выработать собственную линию взаимодействия с соседней страной, а не повторять за западными партнёрами.
Мы должны быть в числе стран, которые сами разговаривают с Россией и обсуждают с другими союзниками и партнёрами, что мы делаем сейчас с русскими или с Россией, как мы движемся, — заявила в интервью ERR Керсти Кальюлайд. — Если мы вообще не будем вести диалога, мы так и останемся в позиции «вы не знаете, вы не понимаете».
Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский в разговоре с News.ru призвал не искать в заявлениях эстонского руководства стратегической линии. По его мнению, речь идёт скорее о растерянности перед объёмом задач, стоящим перед республикой.
Олег Неменский, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований:
В сознании эстонских политиков действуют одновременно две противоположные установки. С одной стороны, они должны продолжать линию, которую гнули последние 30 лет. Но при этом постепенно приходит понимание, что в скором будущем доход от этой линии уменьшится, а упущенная выгода от плохих отношений с Россией очень высокая. Поэтому одновременно возникает запрос на «пробы почвы», насколько вообще можно отношения с Россией улучшить. Пока эта тенденция проявляется в своеобразной политической шизофрении, когда делаются противоположные заявления.
Призывы главы МИД Эстонии к формированию единого прибалтийского фронта по борьбе за «репарации» были несколько излишни: Литва и Латвия и без того не собираются отказываться от своих претензий. В марте этого года в Риге прошла конференция «Возмещение ущерба, нанесенного Прибалтийским государствам советской оккупацией» с участием всех трёх стран Балтии, на которой обсудили цифры ущерба и правовые механизмы выявления убытков.
news.ru
В 2016 году Комиссия по оценке ущерба от советской оккупации Латвии заявила, что за годы советской власти страна понесла ущерб на €300 млрд Сюда включены потери экономики, окружающей среды и демографии. Причём в том, что сейчас в Латвии маленькие пенсии, а молодёжь уезжает за рубеж, по словам представителя комиссии Руты Паздере, тоже виноват Советский Союз.
Если мы и вправду потребуем компенсацию в размере 300 млрд, кто-то ещё потребует, Россия просто обанкротится, — признала Паздере. — Мы не ждём, что Россия вернёт нам эту сумму. Мы подсчитали, а дальше пусть политики решают.
Представители Литвы не сошлись на точном объёме своих претензий. Правительство страны называло сумму в €23 млрд, требования парламентариев доходили до €800 млрд
Польша, хотя и не была советской республикой, тоже регулярно осуждает Россию за навязанный ей коммунистический режим и заявляет об ущербе, хотя точная сумма не называется. Единственный раз, когда поляки предъявили Москве конкретные цифры, касался Рижского договора 1921 года, закончившего Советско-польскую войну. В 2017 году депутат Сейма Польши Ян Мосиньский заявил, что 30 млн рублей золотом, обещанные Польше в виде репараций по этому договору, так и не были выплачены, а значит, Москве стоит задуматься о решении этого вопроса. Впрочем, Варшава выставила счёт не только правопреемнице Советского Союза, но и Германии. О намерении взыскать с Берлина компенсацию за потери во Второй мировой войне заявляла в том числе глава правительства Беата Шидло, а депутат Сейма Януш Шевчак уточнил, что эта сумма должна составить $900 млрд
МИД РФ и Кремль в ответ на претензии стран Балтии отвечают, что они не имеют под собой основания.
Мы, конечно, не согласны вообще с термином «советская оккупация». Не согласны с тем, что может заходить речь о каких-то компенсациях, — комментировал ранее эту проблему пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
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Прибалтика , Политика , Статьи , Дмитрий Песков , Беата Шидло , Керсти Кальюлайд , Олег Неменский , Ян Мосиньский , Владимир Путин , РИСИ , МИД , Москва , Таллин , Эстония
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