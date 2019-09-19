В Вильнюсе обнаружили авиационную бомбу

В Вильнюсе нашли 100-килограммовую авиационную бомбу

В столице Литвы при проведении строительных работ на улице Капсу обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны. По информации новостного агентства Sputnik, общий вес найденной взрывчатки около 100 килограмм.

В полиции сообщили, что для проведения работ по уничтожению снаряда эвакуированы жители ближайших домов, а так же частично перекрыты улицы Капсу и Каминкялио.

«Инцидент произошел в среду в 16:30 на улице Капсу во время раскопок на строительной площадке. В 16:50 был введен план «Щит»», — передает Sputnik.