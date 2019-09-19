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Российское новшество вызвало у Прибалтики приступ ревности 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Серия антироссийских публикаций и русофобских заявлений появилась в СМИ Прибалтики. «Все обшарпанное», «нет европейской свободы», «бедная туристическая инфраструктура». Все это — о соседней с этими странами Калининградской области. А причиной происходящего стало нововведение для облегчения жизни иностранцев, желающих попасть в Россию. Как же и почему такое произошло?
C июля Россия начала эксперимент по привлечению иностранных туристов — гражданам 53 государств теперь можно посетить Калинградскую область по бесплатной электронной визе. Первые результаты эксперимента оказались обнадеживающими и с октября «электронный» режим распространится на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Это вызвало большое недовольство стран прибалтийских стран.

Заляпать грязью

Например, в эстонском Фонде содействия развития предпринимательству (EAS) на днях заявили, что запланированное Россией введение бесплатных электронных виз в Петербург может негативно сказаться на туристическом потоке из Финляндии в Эстонию. «В настоящее время Россия активно поощряет свой туристический сектор — как въездной, так и внутренний. Для того, чтобы повысить интерес к поездкам в Россию, в начале лета было упрощено оформление виз для поездок в Калининград и на Дальний Восток. Это быстро показало хорошие результаты, число туристов стремительно выросло. Теперь же появятся и новые места, попасть в которые можно по электронной визе — это Санкт-Петербург и Ленинградская область», — отмечает атташе посольства Эстонии в России по вопросам туризма Илона Кбеян.
По ее словам, после введения Россией упрощенной системы посещения Петербурга и Ленобласти может увеличиться число финских туристов, которые в качестве цели своих путешествий выберут не Таллин, а город на Неве. «Новая визовая система имеет большой потенциал, чтобы негативно повлиять на поездки финских туристов в Эстонию», — тревожится Кбеян. Она добавляет, что Финляндия и так имеет очень хорошие связи и сообщение с Санкт-Петербургом, а его богатая культурная жизнь вкупе с различными льготными предложениями и упрощенным визовым режимом могут стать дополнительным фактором в привлечении туристов.
Но если Эстония, по крайней мере пока, реагирует корректно, то Литва выкатила тяжелую медийную «артиллерию». Причем «артподготовка» началась заблаговременно.
Началось с того, что еще в июне, как только стало известно о российской инициативе с электронными визами, литовский портал 15min.lt написал, что «жителей Литвы вряд ли заинтересует это направление из-за бедной туристической инфраструктуры Калининградской области». В свою очередь газета Taurages zinios усомнилось, что электронные визы вообще будут введены и что, тут могут быть какие-нибудь «провокации со стороны России». Издание выразило уверенность, что бесплатные визы литовцев в любом случае не заинтересуют, а новой возможностью воспользуются лишь контрабандисты, которым Калининградская область интересна только из-за более дешёвого, по сравнению с Литвой, топлива, табака, алкоголя и лекарств.
Представитель МИДа Литвы Эйтвидас Баярунас пожаловался, что Россия, «действуя в своих традициях», не уведомила Вильнюс о новом порядке въезда. «Может случиться так, что литовские пограничники не пропустят направляющихся в Калининградскую область граждан, поскольку не будут иметь официальной информации о бесплатных визах. Тогда российские СМИ подадут это, как новость, что литовцы сами своих не пускают, и дальше будут проводить эскалацию русофобского нарратива», — запугивал Баярунас. Он также предположил, что после такого открытия границ вырастут угрозы, связанные с «действиями (российских — ВЗГЛЯД) спецслужб на приграничной территории». Такого же мнения придерживается аналитик Вильнюсского института политического анализа Марюс Лауринавичюс.
Однако в действительности вышло с точностью наоборот — литовцы валом повалили в Калининград. По итогам первых двух месяцев после введения бесплатных виз для посещения области рекордсменом по числу туристов стала именно Литва. По данным управления ФСБ России по Калининградской области, с 1 июля по 1 сентября в российский эксклав въехало почти 33 тыс. иностранных туристов из 42 государств.

Хубертас в шоке от российского «беспорядка»

И тогда в дело вступил «главный калибр» — крупнейший литовский новостной портал Delfi опубликовал в конце августа статью под «кричащим» заголовком «Гражданин Литвы после посещения Калининграда: больше никогда туда не поеду». В тексте описывается, как некий вильнюсец Хубертас (трудно сказать, подлинная ли это личность, так как кроме имени о нем ничего не сообщается), ездил в российский регион, который описывается в самых черных красках.
Хубертас уверяет, что простоял на границе четыре с половиной часа, не имея возможности и сходить в туалет, ни спрятаться от солнца, а кроме того, ему нахамила женщина-пограничница. По его словам, в маленьких городках на пути в Калининград нигде ему даже не хотелось останавливаться — настолько неприятное впечатление они произвели. «Дома стоят немецкие, но, например, половина дома утеплена полистиролом, все обшарпанное, окна старые, люди сидят у домов, курят. Абсолютный бардак», — рассказал литовец. Обстановка в гостинице, где он сначала остановился, показалась Хубертасу абсолютным «китчем». Кроме того, как он уверяет, его не смогли снабдить ни постельным бельем, ни полотенцами.
Хубертас перебрался в другую гостиницу, но и там ему не понравилось — плохо обслужили за завтраком. В ходе прогулок по Калининграду литовец увидел, что «людей с алкогольными напитками там можно встретить прямо на улице». Вот приведенная им зарисовка: «Была хорошая погода, так один мужчина сидел прямо на тротуаре у ресторана. Рядом были две пачки сока и бутылка водки. Пока мы ели, водку он выпил».
Российские мужчины, по мнению вильнюсца, плохо выглядят. «Где они берут такую одежду, сложно сказать — но все одеты особенным образом. Нет европейской свободы, все кажутся как с советского рынка», — уверяет литовец.
По его словам, в Калининграде нет торговых центров, за исключением лишь одного магазина. «Его называют "Акрополь", а рядом с ним на тротуаре люди продают всякую всячину: стиральный порошок, зубную пасту блоками, шампунь в таких бутылочках, как в гостиницах», — такую постапокалиптическую картину рисует литовский портал для своих читателей.
Прощальным впечатлением стал затор на выезде из города, создавшийся из-за необходимости выплаты экологического сбора. Отсталые россияне не снабдили пост электронной системой, которая показывала бы, может ли автомобиль проехать или его водитель должен выплатить этот сбор. «Каждый второй водитель показывает какую-то карту, кричит на людей в будках. Крикуна пропускают, а остальные должны выйти из машины и заплатить. В окошках сидели совершенно измученные женщины. Я заплатил и пошел в очередь, чтобы выехать, а тут показала себя и их культура: прибежал мужчина, стал говорить, что он имеет право купить билеты вне очереди, потому что спешит…», — поведал литовец.
В заключение своего рассказа он отвечает на вопрос: чем же отличается Литва от Калининградской области? «У нас существует порядок, и люди его не меняют. А там порядка совсем нет. Я даже спрашивал у тех, кто проверяет билеты, почему такой беспорядок, почему нет электронной системы, мне сказали, что такое длится всего два месяца, потом опять будет спокойно. Так зачем эта система? Я туда больше никогда не поеду, ведь есть много красивых стран», — с выражением превосходства над российскими дикарями завершает Хубертас.

Недобросовестная конкуренция

Естественно, этот рассказ не остался незамеченным в самом Калининграде. «Видимо, почтенный житель Вильнюса, если он даже и существует, все-таки никогда не был в Калининграде. Потому что нельзя же так глупо врать. Чего стоит одно утверждение, что в Калининграде всего один торговый центр! Особенно если учесть, что таковым назван ТЦ "Акрополь", прямо напротив которого находится другой торговый центр, и не заметить его может только человек с особенностями в развитии. После этого уже не удивляют откровения, что калининградцы одеты как-то не по-европейски», — пишет горожанин Александр Носович. Он добавляет, что вся статья выстроена на попытках разбудить в литовцах снобизм, напомнив им, что они-то настоящие европейцы, а Калининград — «совок».
Калининградец делает предположение, что власти Литвы очень недовольны популярностью российских электронных виз. Многие годы они вдалбливали в головы, что Россия — это «террористическое государство», где сплошной ужас и скрежет зубовный, а тут всего за пару месяцев действия упрощенного визового режима РФ посетили почти полтора десятка тысяч литовцев. В предыдущие годы Россия такое количество виз гражданам Литвы выдавала за год. В итоге,
число ругательных публикаций о Калининграде в литовских СМИ за эти два месяца насчитывается уже десятками.
Не остались в стороне от очернительской кампании и публичные лица. Депутат Сейма Литвы Лауринас Кащюнас заявил о том, что в России литовские туристы попадают под пристальный контроль спецслужб — «начиная от присоединения к сетям WiFi, если на твоем устройстве есть какая-то секретная информация, что-то чувствительное, до поведения в общественных местах, где, возможно, против тебя будут использованы определенные твои решения».
В свою очередь, лектор Института международных отношений Вильнюсского университета Витис Юрконис также не советует литовцам посещать Калининградскую область. «Доверия к России слишком мало, а угроз значительно больше», — стращает Юрконис.
Посол России в Литве Александр Удальцов отмечает: «Калининградская область становится серьезным конкурентом Литвы, особенно её морского побережья, в туристической сфере. В этих условиях появляется, к сожалению, и недобросовестная конкуренция. Да, недостатки есть, и мы этого не скрываем, но полагаем, что бороться с ними можно и совместно: через изучение взаимного опыта, взаимодействие в различных сферах, через прямое общение людей стран-соседей».
Вот только власти Литвы, увы, не настроены на позитивное сотрудничество…
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Прибалтика , Видео , В мире , Александр Носович , Александр Удальцов , МИД , Вильнюс , Калининград , Калининградская Область , Ленинградская область , Литва , Санкт-Петербург , Таллин , Финляндия , Эстония
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