В странах Балтии пройдут Дни Москвы

В Прибалтике сегодня стартуют Дни Москвы . Первая точка на карте мероприятий — Таллин . Здесь пройдут деловые встречи, концерты, мастер-классы и кинопоказы.

Откроют программу Дней Москвы встречи с руководством Таллина. Глава департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергей Черемин пообщается с мэром Михаилом Кылвартом и вице-мэром Вадимом Белобровцевым. Во второй половине дня в технопарке "Юлемисте" запланирован "круглый стол" по цифровым технологиям, а в посольстве России — встреча с соотечественниками.

В Александро-Невском соборе эстонской столицы 19 сентября выступит хор Валаамского монастыря. Еще два мероприятия пройдут в Центре русской культуры. Сначала мастер-класс проведет детская писательница Анна Гончарова , а после тут покажут новые серии мультфильма "Простоквашино". В этот же день Дни Москвы начнутся в столице Латвии — Риге. Там Сергей Черемин встретится с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Латвийской республике Евгением Лукьяновым и посетит культурный центр "ВЭФ", где выступит московский театр "Геликон-Опера".

Большинство мероприятий в Риге запланировано на 20 сентября. Тогда же встречи и концерты пройдут еще в одном городе страны — Даугавпилсе.