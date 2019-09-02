Язычники пожаловались на власти Латвии в ЕСПЧ

Общество просит признать нарушение Латвией статьи Европейской конвенции о правах человека, касающиеся свободы мысли, совести и религии, дискриминационного запрета и права на справедливое рассмотрение дела, сообщает Delfi.

Жрица Romuva Иния Тринкунене, общество обратилось в ЕСПЧ не для того, чтобы получить материальную компенсацию, а для того, чтобы добиться признания.

«Лучшим возмещением нанесенного нам ущерба было бы признание Страсбургским судом того, что наши права были нарушены. Мы убеждены, что благоприятное для общества решение ЕСПЧ побудит политиков изменить правовые акты, и позволит все религии, какими бы они не были, считать в Литве равными перед законом», — сказала она.

В июне в парламенте не было набрано необходимое количество голосов для государственного признания Romuva. 40 депутатов проголосовали «за», 31 — «против» и 15 воздержались. Теперь общество сможет направить запрос о государственном признании только через десять лет.

Ранее в Литве разгорелся скандал вокруг ситуации с политикой оправдания нацистов.