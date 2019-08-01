Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал

Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее. Он уверен, что вооруженные силы страны усилились после вступления государства в НАТО . При этом российский эксперт указал на русофобскую риторику генерала, а также на зависимость его страны от США и Североатлантического альянса.

Латвийский бригадный генерал Илмарс Лейиньш заявил журналу Ir («Есть»), что «воевать нужно в других местах», чтобы не пришлось воевать в своей стране. Для этого, по его словам, необходимо отвлекать внимание России по разным направлениям.

«Наша неприязнь к войскам СССР переросла в неприязнь к войскам как таковым. Думаю, что очень большим вызовом в самом начале было непонимание политической элитой и, возможно, также обществом того, зачем нужна армия. Мол, нет смысла… Пограничная охрана, гражданское ополчение «Земессардзе» — пусть будет что у памятника поставить и еще охранять границу, искать бандитов. Дальше этого никто не думал», — сказал генерал.

Лейиньш также рассказал о пути Латвии к мечте — членстве в НАТО — по которому она двигалась с конца 1990 годов.

Тогда, как он отметил, латвийские вооруженные силы были

«клубиком самоудовлетворения, чтобы заниматься военными парадами, и это все»,

но с тех пор, по его словам, мощь латвийской армии существенно возросла.

Лейиньш также вспомнил военную кампанию в Грузии , которую он назвал «российским вторжением». По его мнению, тот конфликт помог Латвии «выполнить домашнюю работу». Как уверяет генерал, после того как минобороны Латвии научилось использовать ограниченный объем средств, ведомству «не нужен капитальный ремонт».

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года начался вооруженный конфликт в Южной Осетии . Согласно позиции руководства Грузии, армия страны восстанавливала конституционный порядок на территории непризнанной на тот момент республики. Достаточно скоро к конфликту подключилась Россия, чьи миротворцы действовали в регионе. Россия категорически отрицает всяческие обвинения в нападении на Грузию. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью «Коммерсанту» объяснил, что к конфликту 2008 года привели действия бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили . «Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было», — отметил он. К тому же Медведев подчеркнул, что Россия, отражая агрессию Грузии, не собиралась «казнить Саакашвили».

Лейиньш в беседе с изданием уделил России особое внимание. По его мнению, «режим Кремля» использует победу в Великой Отечественной войне для своей легитимизации. Он уверен, что Москва готова задействовать любые средства, чтобы установить в Латвии «желательный для нее порядок». В связи с этим он призвал всех в Латвии принять участие во «всеобъемлющей обороне». В информационном пространстве он поставил в пример соседнюю Литву, запретившую ретрансляцию «кремлевской пропаганды».

«Это полностью нормально, лично я не понимаю, почему мы до сих пор этого не сделали», — задался вопросом он.

Латвийский военный также назвал необходимым поддержание Украины и Грузии, потому что так, по его словам, у России будет «больше направлений», а это выгодно Латвии.

«Чтобы им приходилось думать и о Грузии, Украине, Арктике, Китае», — подчеркнул Лейиньш.

Генерал также выразил уверенность, что в случае противостояния с Россией или другой страной Латвия сможет удивить своего противника.

«Мы тоже можем, как в дзюдо и айкидо, использовать силу противника себе на пользу. Россия всегда, всегда будет считать Латвию ничтожной в военном плане — но в этом заключается наша сила. В принципе, я хотел бы, чтобы русские всегда думали более-менее именно так. <…> Я уверен, что наша военная мощь теперь — и еще больше в будущем — такова, что мы шокируем ею в первые же дни [конфликта]», — заявил латвийский военный.

При этом он считает, что для «установления влияния» России необязательно разворачивать войну: можно воздействовать дипломатически, экономически или через культуру.

К тому же, по мнению эксперта, заявления военного свидетельствуют об отсутствии у его страны независимости.

«Русофобия — сегодня один из способов существования Латвии, Литвы, Эстонии, Украины. Это способ получения субсидий, всевозможных преференций, потому что по факту они сегодня выполняют роль буфера или санитарного кордона, Запад им это и оплачивает», — уверен Крутаков.

Он подчеркнул, что в интервью Лейиньша постоянно прослеживаются заявления о важной роли НАТО и союзников для Латвии. Как раз это, по мнению политолога, и указывает на полное отсутствие независимости у республики. Крутаков признал, что, находясь в составе СССР, Латвия «прислуживала» России, и тем не менее получала больше от Советского Союза, чем отдавала ему. Но теперь все наоборот: «прислуживая» НАТО и США, в итоге страна страдает от деградации промышленности и демографических проблем, обратил внимание Крутаков.

Незадолго до выхода интервью с латвийским военным бывший глава МИД республики Янис Юрканс в интервью NRA заявил, что власти Латвии должны перестать пугать население «российской угрозой», иначе прибалтийскую республику ждут негативные последствия.

Он считает, что такими запугиваниями власти оправдывают высокие расходы на военные нужды. А это, по его словам, выгодно США, поскольку таким образом Вашингтону есть куда утилизировать устаревшее оружие. Юрканс предложил властям Латвии направить бюджетные средства на более важные цели, например, образование.

Экс-министр также выразил мнение, что ситуация в Латвии не улучшится, пока Рига не прибегнет к дипломатии в отношениях с восточным соседом.

«Наша географическая ситуация — одно из наших величайших природных богатств. И именно в этом наши большие рынки, в этом наша безопасность. Если мы продолжим пугать наших жителей тем, что «русские идут», а не попытаемся понять, что происходит у соседей, и использовать дипломатию как орудие, чтобы улучшить отношения не только с политической элитой, но и с самим российским народом, то мы проиграем. Бок России мы всегда будем чувствовать, так что лучше, если этот бок будет теплым», — констатировал Юрканс.

В Москве неоднократно указывали на безосновательность опасений по поводу того, что Россия может напасть на одну из стран НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров убежден, что в альянсе прекрасно понимают, что у России таких планов нет, а подобные заявления используются только для усиления группировки военного блока в Прибалтике.