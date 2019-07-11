Отмените салют: Латвия обиделась на Москву за освобождение Риги

МИД Эстония. Латвии протестует против салюта, который пройдет 13 октября в Москве по случаю празднования годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков. Дипломаты считают этот шаг «неприемлемым и недружественным действием» и категорически осуждают, так как уверены, что независимость была восстановлена лишь в 1990-е годы. С подобными заявлениями ранее выступили Литва

МИД Латвии выразил протест в связи с намерением России провести 13 октября в Москве салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков. Во внешнеполитическом ведомстве страны расценивают эти планы как недружественный шаг, передает ТАСС со ссылкой на заявление республиканского министерства иностранных дел.

Кроме того, в ведомство был вызван советник-посланник российского посольства в стране Вадим Васильев

«В разговоре с представителем российского посольства было указано, что запланированный в Москве салют в честь 75-й годовщины освобождения Риги советскими войсками от немецко-фашистских захватчиков латвийская сторона считает неприемлемым и недружественным действием», — говорится в заявлении дипломатов.

Подчеркивается, что МИД Латвии «категорически осуждает царящие в последнее время в России попытки оправдать совершенные Сталиным и Гитлером совместные преступления, в том числе заключение пакта Молотова-Риббентропа».

«Особенно цинично организовывать в Москве салют по случаю «освобождения» столиц стран Балтии в 80-ю годовщину заключения пакта», — отмечается в распространенном сообщении.

Латвийские дипломаты отметили, что приветствуют разгром нацизма, но в то же время «напоминают миру, что восстановление свободы и независимости Латвии, Литвы и Эстонии произошло на 45 лет позже, поскольку вхождение Красной армии означало восстановление советской оккупации».

Между тем, в российском посольстве в Латвии такая реакция на намерение отпраздновать юбилей салютом вызвала недоумение.

«Резкая реакция Латвии на празднование 75-летия освобождения Риги от фашистов вызывает недоумение. Почтить память советских солдат, спасших мир от коричневой чумы, — наш долг», — говорится в заявлении диппредставительства, размещенном в твиттере.

Кроме того, российские дипломаты напомнили, что ежегодно в праздновании этой даты принимают участие и другие дипмиссии в Латвии, а также евродепутаты, представители сейма и рижской думы, передает РИА «Новости».

Помимо освобождения Риги, в этом году планируется также отпраздновать освобождение Вильнюса, Бреста, Каунаса, Кишенева, Бухареста, Таллина и Белграда. В 2020 году салюты прогремят в дни освобождения Варшавы, Будапешта, Братиславы, Вены, Праги, а также взятия Берлина.

В связи с этим дипломатический протест был высказан и литовской стороной. Ранее МИД Литвы выразил свое недовольство планами России, передает ФАН.

«Вызванному в МИД представителю посольства России в Литве заявлен протест по поводу решения Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил РФ артиллерийским салютом в предстоящую субботу отметить годовщину взятия Вильнюса, а 1 августа — Каунаса», — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

Факт вызова российского посла подтвердили журналистам ТАСС в диппредставительстве России в Вильнюсе.

Кроме того, литовские дипломаты обратили внимание на чрезвычайную важность победы над фашизмом для судьбы балтийской республики и Европы в целом. Однако, утверждают в ведомстве, конец Второй мировой войны «не принес Литве свободы».

«Поэтому решение российской стороны артиллерийскими салютами отметить захват Вильнюса, Каунаса и других городов Восточной и Центральной Европы не приемлем», — считают в министерстве иностранных дел Литвы. Там также отметили, что этот «шаг особенно циничен и провокационен» в преддверии годовщины заключения пакта Молотова — Риббентропа, секретные протоколы которого, уверены дипломаты, создали «предпосылки для начала Второй мировой войны и оккупации Литвы».

Накануне с подобным протестом выступила Эстония — из-за салюта в честь освобождения Таллина.

Балтийские страны считают, что они были якобы оккупированы СССР в период с 1940 по 1941 год. Российская сторона неоднократно заявляла о своем несогласии с такой точкой зрения и отмечала, что присоединение Прибалтики к СССР соответствовало нормам международного права того времени.