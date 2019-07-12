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Литва заблокирует доступ к сайту Sputnik 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press
Вильнюсский окружной административный суд разрешил Литовской комиссии по радиовещанию и телевидению заблокировать доступ к сайту агентства Sputnik Литва на территории республики. Решение вступило в силу 12 июля, в качестве причины указывается нарушение авторского права.
Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению приняла решение издать обязательные инструкции поставщикам услуг для ограничения доступа, чтобы остановить несанкционированную публикацию защищённого авторским правом контента на веб-сайте sputniknews.lt, — сообщает Sputnik Литва.
В начале июля Литовское радио и телевидение обвинило Sputnik Литва в незаконном размещении на сайте публикаций портала LRT. Как писал News.ru, организаторы Глобальной конференции по свободе прессы отказались выдать аккредитацию корреспонденту агентства Sputnik. В ответе, который получил журналист, было сказано, что его заявка отклонена по «рекомендации Дженни». Корреспондент по рекомендации команды организаторов перепроверил заявку на аккредитацию и подал её повторно. Он также попросил в электронном письме, а затем и по телефону объяснить значение странной фразы. Вразумительного ответа журналист так и не получил.
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Прибалтика , В мире , ИА Sputnik , Литва
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