Русский мэр Риги сбежал из Латвии. На родине за ним охотятся следователи и враги

Бывший мэр Риги Нил Ушаков официально стал подозреваемым по делу о злоупотреблениях в городском хозяйстве. Об этом ему сообщили сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК). Впрочем, самый яркий русский политик Прибалтики не теряет оптимизма. После громкого коррупционного скандала он оставил пост мэра и стал депутатом Европарламента , получив иммунитет. Но теперь следователи и политические оппоненты атакуют на родине его партию «Согласие» — единственную политическую силу Латвии , которая заступается за русскоязычное население. В ответ на это Ушаков из Страсбурга грозит своим недругам реваншем. «Лента.ру» разобралась, каковы его шансы на успех.

Тяжелые времена для Ушакова настали в конце прошлого года. Его надежды на вхождение «Согласия» в правящую коалицию не оправдались, а государственное Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией вскрыло крупные злоупотребления на муниципальном транспортном предприятии Rigas Satiksme («Рижское сообщение»). Руководство завышало стоимость закупаемых в Чехии Польше автобусов и трамваев, а полученные излишки отправляло в свой карман. Правоохранительные органы провели обыски в мэрии.

Ушаков утверждал, что стал жертвой правых партий, контролирующих правительство и спецслужбы, — мол, они хотят отнять Ригу у социал-демократического «Согласия» и разрушить установившийся в латвийской столице межнациональный мир. На митинге, собранном 9 февраля в его поддержку, мэр дал понять сторонникам, что намерен остаться в Риге и бороться до конца. Но вскоре он передумал и объявил, что будет баллотироваться в Европарламент — благо выборы предстояли совсем скоро, в мае. Вместе с ним решил избираться в ЕП и его многолетний соратник Андрис Америкс, вынужденный из-за дела «Рижского сообщения» подать в отставку с поста вице-мэра.

5 апреля латвийский министр по делам регионального развития Юрис Пуце распорядился отстранить Ушакова от должности градоначальника — по мнению министра, мэр так и не смог дать убедительных объяснений по делу Rigas Satiksme. После этого охота на Ушакова и его сторонников перешла на новый уровень.

К атаке на «Согласие» подключились журналисты. Программа De facto, выходящая на латвийском телеканале LTV, обнародовала информацию о договорах, заключенных в последние годы между Rīgas Satiksme и различными частными консультантами. Выяснилось, что муниципальное предприятие консультировали 28 человек, и все они оказались соратниками экс-мэра и функционерами партии «Согласие», в том числе действующими депутатами Рижской думы. При этом, как заподозрили журналисты, консультации были фиктивными, а Ушаков просто устроил кормушку для своих. Один только депутат столичной думы от союзной «Согласию» партии «Честь служить Риге» Андрис Берзиньш за пять лет получил почти 200 тысяч евро.

По итогам всех этих разоблачений в БПБК высказали предположение, что схожая система фиктивных консультантов была выстроена при Ушакове и на других муниципальных предприятиях Риги. Сейчас правоохранительные органы собирают подтверждения.

Госконтроль Латвии вынес заключение, что самоуправление Риги бесцельно растратило за три года через различные муниципальные организации более 20 миллионов бюджетных евро. В мае БПБК начало уголовный процесс против должностных лиц учреждения «Рижское бюро по развитию туризма» (РБРТ) — о растрате бюджетных средств, подделке документов и мошенничестве. Следователи заподозрили, что в РБРТ был создан ряд фиктивных рабочих мест: некоторые сотрудники туристического бюро не смогли пояснить, что конкретно входит в их обязанности, кому они подчиняются и кто организует их повседневный труд. Одну работницу задержали.

По мнению Госконтроля, расхищение бюджета при Ушакове шло и через муниципальный сайт Riga.lv. Этот портал, по словам контролеров, без какого-либо обоснования получал крупные дотации из городского бюджета — общая их сумма составила четыре миллиона евро за три года. Деньги тратились на сомнительные благотворительные схемы, необъяснимые манипуляции с товарным знаками и зарплаты сотрудникам, которые, вероятно, работали фиктивно. Кроме того, договоры с авторами публикаций на портале не содержат конкретной информации об объеме работ и расходах. В частности, Госконтроль так и не выяснил, на что была потрачена сумма в 251 тысячу евро.

В начале апреля Ушакова уволили с поста мэра Риги, а охота на его сторонников вышла за пределы Rīgas Satiksme. БПБК завело дело о коррупции в 1-й Рижской больнице — внимание привлек тот факт, что медучреждение пользовалось услугами одной и той же строительной фирмы в целом ряде проектов реконструкции и расширения. В числе троих подозреваемых, временно задержанных в рамках этого дела, оказался депутат Рижской думы от «Согласия» Геннадий Севастьянов. Его дочь Наталию Злобину, главу правления больницы, допросили.

24 апреля работники латвийской службы госбезопасности (СГБ) провели обыск в кабинете главы комитета городского развития Рижской думы Алексея Росликова. Ему присвоили статус свидетеля в уголовном процессе о разжигании национальной, расовой и этнической ненависти. Председатель фракции партии «Новое Единство» в Рижской думе Вилнис Кирсис пояснил, что дело связано с февральским митингом в поддержку Нила Ушакова, на котором раздавались листовки с «провокационной» картинкой. На ней Ушаков был изображен в виде узника концлагеря под охраной членов латышских правых партий, изображенных эсэсовцами.

25 апреля рано утром в Риге было закрыто движение по путепроводу на улице Аугуста Деглава — Деглавскому мосту, одному из самых загруженных в городе. Глава латвийской полиции Интс Кюзис сообщил, что согласно полученным им сведениям мост находится в аварийном состоянии, поэтому тогдашний министр внутренних дел Сандис Гиргенс распорядился его закрыть.

Заместитель председателя Рижской думы Вадим Баранник, со своей стороны, заявил, что мост абсолютно безопасен. Он считает, что Гиргенс, выполняя волю правящей в Сейме коалиции, продолжил линию на дискредитацию партий «Согласие» и «Честь служить Риге». Мост вновь частично открыли для движения лишь 4 мая, одновременно шли работы по его укреплению. Все это время центр Риги задыхался во внезапно возникших пробках.

30 мая депутаты Рижской думы большинством голосов выбрали новым мэром депутата Дайниса Турлайса из партии «Честь служить Риге», сотрудничающей с «Согласием», — бывшего военнослужащего советской армии, экс-главкома Национальных вооруженных сил Латвии, бывшего главу МВД республики. Эта фигура должна была стать компромиссной, призванной удовлетворить всех политических соперников: латыш, бывший обладатель высоких государственных должностей, Турлайс не был националистом и не использовал радикальной риторики.

Но царствование нового мэра не заладилось с самого начала: спор за распределение должностей в команде Турлайса оказался столь жарким, что привел к ссоре и расколу. Из фракции «Согласия» исключили четырех человек, отказавшихся поддержать выдвижение депутата Сандриса Бергманиса на пост вице-мэра Риги, а Олега Бурова — в правление Рижского свободного порта. Отщепенцы Вадим Баранник, Валерий Петров , Алексей Росликов и Виталий Дубов создали собственную «Фракцию независимых депутатов» и принялись обвинять бывших сопартийцев во всевозможных грехах.

Ушаков до сих пор отказывается признать свою причастность к муниципальным злоупотреблениям. Сторонники «Согласия» не отрицают своего участия, но напирают на то, что ничего нового они не изобрели: дескать, подобные схемы можно найти и в других муниципалитетах, где заправляют латышские партии, подкармливая своих людей. А еще эти партии, сидя в правительстве и обладая контролем над органами по борьбе с коррупцией, имеют возможность натравливать их на политических конкурентов, так что борьба в Риге ведется не за правду и справедливость, а за жирный кусок.

Что любопытно, сотрудники антикоррупционных ведомств не отрицали, что вскрытие рижских «гнойников» можно было начать и раньше, просто до поры правительство придерживало стражей порядка, не давая им вцепиться в окружение «русского мэра Риги».

После многочисленных обвинений в преступлениях и ухода Ушакова против его сторонников начали открытую политическую борьбу. Положение коалиции «Согласия» и «Чести служить Риге» в столичной думе стало совсем уж шатким, теперь у нее остается лишь 28 голосов вместо прежних 32 — столько же сейчас имеет оппозиция, состоящая из латышских партий. Следующие муниципальные выборы должны пройти в 2021 году, но теперь, возможно, их придется провести досрочно, чтобы добиться стабильности.

Тем временем люди с «тонущего корабля» начали разбегаться. Член «Согласия», мэр второго по величине в Латвии города Даугавпилса Андрей Элксниньш заявил, что будет создавать собственную региональную партию. Несостоявшийся глава Рижского свободного порта Олег Буров дал интервью, в котором рассказал, что никогда не отмечал праздник 9 Мая и что его дочь не участвовала в митингах в защиту школ нацменьшинств. Таким образом он публично открестился от пророссийского «Согласия».

20 июня мэр Риги Дайнис Турлайс потерял пост — за его отставку проголосовали все депутаты фракций, находящихся в думе в оппозиции, плюс четыре депутата, исключенных из «Согласия». Исполняющим обязанности градоначальника вновь стал Буров. В соответствии с законодательством, если в течение двух месяцев не будет избран новый градоначальник, Сейм вправе инициировать роспуск всей Рижской думы. А выбрать мэра будет сложно, учитывая резкую поляризацию противников, обладающих примерно равными силами. В этом плане четверка «согласистских» отщепенцев приобретает в прямом смысле золотые голоса.

Глава фракции партии «Новое Единство» в Рижской думе Вилнис Кирсис прямо заявил Латвийскому телевидению, что намерен добиваться внеочередных выборов. Это значит, что планом оппозиции является искусственное затягивание избрания нового мэра столицы. Впрочем, у оппозиционеров имеется и запасной план: не доводить дело до досрочных выборов, а сразу выставить единого кандидата в мэры. Ходят слухи, что таким кандидатом может стать член праворадикального Национального блока Байба Брока — бывший министр юстиции Латвии, а ныне депутат Рижской думы.

«Согласие» не возражает против досрочных выборов. Нилу Ушакову, человеку еще молодому и энергичному, явно не нравится идея вынужденного отступления в ЕП, где его голос затеряется в гвалте огромного количества народных избранников со всех концов Евросоюза . Поэтому было высказано предположение, что Ушаков способен сделать ход конем — вновь выставить свою кандидатуру на пост мэра Риги.

Пока бывший градоначальник осторожничает и однозначного ответа о готовности вновь побороться за власть в столице не дает. К тому же разоблачения последних месяцев сильно пошатнули авторитет «Согласия».

Но шанс на победу в Риге у Ушакова остается до сих пор, и немалый. Ведь не менее половины населения столицы Латвии составляют русскоязычные жители, а все политические голосования в этой стране проходят по этническому признаку: латыши — за своих, русские — за своих. Если бы вдруг «Согласие» прекратило существование, то русскоязычным гражданам даже некому было бы отдать голос. Остальные существующие в стране крупные партии с разной степенью радикализма настаивают на том, что латвийские нацменьшинства должны постепенно стать латышами.

Есть, конечно, возглавляемый Татьяной Жданок «Русский союз Латвии» (ранее назывался «За права человека в единой Латвии»), но за ним — не без усилий штатных пропагандистов «Согласия» — закрепился устойчивый имидж маргиналов и неудачников. Начиная с 2010 года политическая сила проигрывала абсолютно все парламентские и муниципальные выборы. Даже на выборах в Сейм в 2018 году, когда русский электорат был рассержен свежим решением властей окончательно изгнать русский язык из школы, «Русский союз Латвии» потерпел поражение. Его электорат закономерно опасается, что их голоса, отданные такой партии, просто канут в никуда.

Для Ушакова попытка вернуть место в Риге может обернуться действительно серьезными неприятностями. Первое предостережение он уже получил — 29 июня стало известно, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией по запросу Юриса Пуце начало уголовный процесс с целью выяснить факты и обстоятельства возможных нарушений закона, допущенных Ушаковым на посту мэра Риги. Его подозревают в превышении полномочий, халатности и самоуправстве на Rīgas Satiksme.

Более того, в кабинете Ушакова в Рижской думе был обнаружен предмет, признанный «устройством стратегического назначения». По латвийскому законодательству, физическим лицам запрещено приобретать, хранить и использовать подобные устройства. «Как я понял из описания, речь идет о самодельном картонном альбоме, в который вклеены камера и микрофон. Тот факт, что у меня в кабинете нашли такую поделку из серии кружка юных любителей электроники, вызвал у меня, мягко выражаясь, немало удивления», — иронизировал экс-мэр.

По словам Ушакова, статус подозреваемого он получил непосредственно перед началом работы в Европарламенте. «И это уже не только демонстрация отношения ко мне или к партии „Согласие“. Это уже показывает отношение и к процедурам Европарламента — не только к букве, но и к духу. И, конечно же, все происходящее вообще не похоже на политический заказ. Но, как говорится, что бы ни происходило, мы только крепчаем!» — пишет бывший градоначальник в своем Facebook.