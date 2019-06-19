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Новый мэр Риги не захотел ругаться с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новый мэр Риги Дайнис Турлайс заявил, что с Россией не нужно ругаться, но если его пригласят в Москву, ему понадобится одобрение МИД Латвии.
Турлайс заявил, отвечая на вопрос о сотрудничестве с Москвой, что это тема «внешней политики», которая касается «взаимоотношений Евросоюза и России», и Латвия, находясь в ЕС, тоже живет «в этих рамках», передает «Sputnik Латвия».
Однако его «понимание и видение этого такое: только очень плохие соседи ругаются между собой», такого «не должно быть».
Он также отметил, что «у каждого, кто находится в каком-то союзе с кем-то, есть внутренние обязательства, традиции».
Мэр добавил, что в Латвии хотят «ходить на концерты популярных российских исполнителей и на спектакли российских театров в Риге», а в России «любят группу „Прата ветра“ (Brainstorm)», но «другое дело, когда с российской стороны или с нашей люди из области культуры становятся политиками, делают какие-то резкие заявления и попадают под санкции».
По словам Турлайса, Рига исторически, еще до образования Латвии как государства, была многонациональна: «Евреи, немцы, русские, поляки — кого тут только не было. Все жили, развивали бизнес. Это наше богатство, а лозунг Евросоюза „Сила в разнообразии“ именно об этом. Я за такое разнообразие, оно нас обогащает».
Он также сказал, что лично от приглашения приехать в Москву бы не отказался, но ему нужно выслушать мнение МИД, это «неизбежно»: «Я не живу в автономном городе вне государственной политики. Я могу пытаться свое политическое видение и отношение объяснять и получить одобрение, но если я, сидя перед вами, скажу, что я поверну политику в три дня, — это будет неправдой».
Напомним, Турлайс был избран мэром Риги 30 мая после избрания экс-главы города Нила Ушакова депутатом Европарламента. Он представляет партию «Честь служить Риге», которая входит в состав правящей коалиции в столичной думе.
Коалицию составляют две партии — «Честь служить Риге» и выступающая в поддержку русскоязычных жителей партия «Согласие», лидером которой является Ушаков.
Турлайс заявлял, что наличие неграждан в Латвии является большой ошибкой. Также он назвал дикарями инициаторов сноса памятника Освободителям.
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Прибалтика , В мире , МИД , ЕС , Европарламент , ИА Sputnik , Латвия , Москва , Рига
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