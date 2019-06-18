Новая атака против русских в Эстонии

Красный Крест » потребовал убрать изображение символики организации с реквизитов Русского молодежного театра в Эстонии , сообщил худрук театра Александр Пуолакайнен . По его словам, представитель организации позвонила ему и предупредила о штрафе, который возможен, если руководство театра не примет меры. Доводы художественного руководителя о том, что у зрителей врач ассоциируется с человеком в белом халате с красным крестом не привели к успеху.

Таллинский Русский молодежный театр могут оштрафовать в Эстонии за то, что в реквизитах к спектаклю про Доктора Айболита, в том числе на костюмах актеров, был использован красный крест, сообщил худрук театра Александр Пуолакайнен в фейсбуке.

«Эстонский «Красный Крест» потребовал убрать с костюма Айболита эмблему в виде красного креста, так как это эмблема Международной организации и мы не имеем на нее права», — написал художественный руководитель театра.

Он отметил, что все доводы руководства молодежного театра о том, что все зрители воспринимают врача «именно в белом халате с красным крестиком», не возымели успеха. Они «разбились о суровый эстонский акцент „медицинского прапорщика“, который пригрозил штрафом, если это „нарушение европейских прав“ не прекратиться», сообщил Пуолакайнен.

«Очень беспокоюсь за грузинскую диаспору и их флаг: за пять красных крестов на государственном флаге штраф возрастёт пятикратно. Так же нужно опасаться государству Тонго и не нарываться Исландии и даже Великобритании», — предупредил худрук.

По его словам, представитель организации «заявила, что ни у одного государства нет флага с красным крестом».

«Уважаемые чиновники Красного Креста, неужели вы это всерьез? Неужели это самое важное дело для вашей организации?» — обратился к «Красному Кресту» Александр Пуолакайнен.

В интервью «Sputnik Эстония» художественный руководитель отметил, что представитель организации позвонила ему на мобильный телефон «и с ходу начала требовать» убрать красный крест с театральных костюмов. Он предположил, что фотографию Доктора Айболита со знаком организации ее представители увидели скорее всего в фейсбуке, где была размещена реклама спектакля.

«Я начал объяснять, что это сказочный герой и доктора всегда обозначают именно таким образом. По крайней мере, так всегда было. На что она ответила, что это противозаконно и даже на машинах скорой помощи нет этих крестов, потому что этот знак принадлежит именно организации «Красный Крест», — приводит агентство слова Пуолакайнена.

Он также сказал, что представитель «Красного Креста» не привела ему никаких законодательных актов, которые запрещали бы использование символа в театральных постановках.

Он отметил, что в театре решили сразу не реагировать на предупреждение.

«Пускай они присылают официальную бумагу. Я еще не изучал этот вопрос досконально, возможно, красный крест и запатентованный знак. Спектакль играем года три-четыре, и только сейчас они это заметили», — добавил Александр Пуолакайнен.

Кроме того, по словам худрука молодежного театра, у Русского кукольного театра есть герой Айболит с красным крестом. Также врач с изображением креста присутствует и в одном из спектаклей эстонского театра.

«Если они присудят нам штраф, то я сначала потребую, чтобы такой же штраф оплатил [эстонский] театр Vanemuine, и после этого уже буду сотрудничать с Красным Крестом», — заключил художественный руководитель Русского молодежного театра в Эстонии Александр Пуолакайнен.

Это не единственный случай, когда организация требует убрать символику. Так, в 2017 году британские разработчики игры-симулятора пришло письмо от «Красного Креста» с требованием убрать изображение их символики из игры. В письме, цитата которого приводилась сайтом «PCgamer», указывалось, что он отображается на транспортных средствах. Представители организации, сославшись на Женевские конвенции, заявили, что «несанкционированное использование этого знака» является преступлением.

Разработчики игры Марк Моррис и Крис Делэй рассказали порталу, что не знали, что годами нарушали серьезный закон. «На мой взгляд, красный крест является универсальным символом для медицинских пакетов и дополнений для здоровья, то есть для всего, что связано с исцелением в видеоиграх», — сказал Делэй.

Он утверждал, что в игре использовался «пятипиксельный» символ.

«Есть один на скорой помощи, и один на задней части аптечки. Они такие крошечные. Я думаю, что это смешно. Не то, чтобы у нас были эти огромные красные кресты повсюду: по бокам фургонов, в зонах военных действий», — приводит слова Криса Делэя игровой портал.

По данным российского игрового сайта «Gamebomb», разработчики игры выпустили обновление, в котором их заменили на зеленые.

Согласно положениям «Красного Креста», символы организации запрещается использовать отдельными лицами, государственными или частными организациями, а также компаниями. Исключение составляют только лица, которые используют символику в соответствии со специальной Конвенцией организации.