Свадьба на борту: литовский катер нарушил границу РФ

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Литовский катер со свадьбой на борту нарушил границу России 

Lenta.ru 39 минут назад
Служба охраны государственной границы Литвы расследует инцидент, во время которого местный прогулочный катер нарушил в Куршском заливе морскую границу России. Об этом в субботу, 8 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя погранведомства балтийской республики Гедрюса Мишутиса.
Согласно предварительным данным, на борту находились шесть празднующих свадьбу граждан Литвы.
Отмечается, что двигатель вышел из строя и судно отнесло течением в российские воды, где оно село на мель в Куршском заливе. Затем катер был отбуксирован на погранзаставу в российской части Куршской косы. Около полуночи он вместе со всеми пассажирами вернулся в Литву.
В настоящее время капитану, который является владельцем судна, вручена повестка с требованием явиться на пограничную заставу в Неринге для расследования инцидента. Ему грозит административный штраф в размере до 300 евро за неумышленное нарушение границы.
18 апреля 2013 года сообщалось, что самолет ВВС Белоруссии нарушил воздушное пространство Литвы. В воздушном пространстве страны он пробыл около двух минут. Позже министерство обороны Белоруссии отвергло обвинения.
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Прибалтика , Видео , Происшествия , ИТАР-ТАСС , Литва
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