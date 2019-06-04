Флаги Литвы использовали вместо флагов ЛГБТ

Муниципалитет израильского Тель-Авива по ошибке вывесил флаги Литвы вместо радужных флагов ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает Ynet на странице в Facebook.

Известно, что флаги появились перед проведением ежегодного гей-прайда. По информации портала, позднее их заменили.

Флаг ЛГБТ-сообщества состоит из шести продольных полос, цвета которых располагаются в том же порядке, что и в радуге. Он используется в общественных гей-акциях, вывешивается в гей-кварталах, на зданиях ЛГБТ-организаций, gay-friendly заведений.

В Тель-Авиве с 9 по 15 июня состоится Tel Aviv Pride Week, в рамках которого пройдет гей-парад. В 2018 году сообщалось, что израильская певица Нетта Барзилай, победившая в музыкальном конкурсе «Евровидение-2018», не приехала в Россию на церемонию награждения премии МУЗ-ТВ из-за этого мероприятия.