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Флаги Литвы использовали вместо флагов ЛГБТ 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: страница ynet в Facebook
Муниципалитет израильского Тель-Авива по ошибке вывесил флаги Литвы вместо радужных флагов ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает Ynet на странице в Facebook.
Известно, что флаги появились перед проведением ежегодного гей-прайда. По информации портала, позднее их заменили.
Флаг ЛГБТ-сообщества состоит из шести продольных полос, цвета которых располагаются в том же порядке, что и в радуге. Он используется в общественных гей-акциях, вывешивается в гей-кварталах, на зданиях ЛГБТ-организаций, gay-friendly заведений.
В Тель-Авиве с 9 по 15 июня состоится Tel Aviv Pride Week, в рамках которого пройдет гей-парад. В 2018 году сообщалось, что израильская певица Нетта Барзилай, победившая в музыкальном конкурсе «Евровидение-2018», не приехала в Россию на церемонию награждения премии МУЗ-ТВ из-за этого мероприятия.
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Прибалтика , В мире , Литва
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