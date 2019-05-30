Назван новый мэр Риги

Правление партии "Честь служить Риге" выдвинуло на должность мэра Риги кандидатуру Дайниса Турлайса, который руководит комитетом Рижской думы по вопросам порядка, безопасности и борьбы с коррупцией, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что лидер партии "Согласие" Нил Ушаков , заявил, что его партия поддержит кандидатуру Турлайса от партнеров по коалиции.

По неофициальной информации, новый мэр может быть избран уже завтра, 30 мая.

Ранее отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков заявил, что уходит со своего поста.