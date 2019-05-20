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В Эстонии назвали Украину внешнеполитическим приоритетом 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украина является важным партнёром и внешнеполитическим приоритетом для Эстонии, заявил советник президента Эстонии по внешней политике Лаури Куузинг перед посещением главы государства Керсти Кальюлайд инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Он подтвердил, что Кальюлайд в рамках однодневного рабочего визита в Киев посетит инаугурацию и проведёт встречу с Зеленским, передаёт портал ERR.
«Украина — важный партнёр и внешнеполитический приоритет для Эстонии», — сказал он.
По его словам, вся Европа заинтересована в «прекращении войны и оккупации на Украине», а также в придании нового импульса реформам в этой стране.
20 мая в 10:00 на Украине пройдёт инаугурация Владимира Зеленского. Он примет присягу украинскому народу и получит официальные символы власти главы государства — знак президента в форме орденской цепи, гербовую печать и булаву.
Как заявляли в МИД Украины, на инаугурацию Зеленского приедут, в том числе президенты Латвии, Литвы, Эстонии, а также министр энергетики США Рик Перри и министр обороны Канады Харджит Саджан.
Подробнее о мероприятии — в материале RT.
RT на русском: последние новости
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Комментарии2
Прибалтика , В мире , Владимир Зеленский , Рик Перри , Керсти Кальюлайд , МИД , Эстония
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