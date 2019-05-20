В Эстонии назвали Украину внешнеполитическим приоритетом

Он подтвердил, что Кальюлайд в рамках однодневного рабочего визита в Киев посетит инаугурацию и проведёт встречу с Зеленским, передаёт портал ERR.

«Украина — важный партнёр и внешнеполитический приоритет для Эстонии», — сказал он.

По его словам, вся Европа заинтересована в «прекращении войны и оккупации на Украине», а также в придании нового импульса реформам в этой стране.

20 мая в 10:00 на Украине пройдёт инаугурация Владимира Зеленского. Он примет присягу украинскому народу и получит официальные символы власти главы государства — знак президента в форме орденской цепи, гербовую печать и булаву.

Как заявляли в МИД Украины, на инаугурацию Зеленского приедут, в том числе президенты Латвии, Литвы, Эстонии, а также министр энергетики США Рик Перри и министр обороны Канады Харджит Саджан.