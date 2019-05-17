Президент Литвы примет участие в инаугурации Зеленского

Об этом говорится на сайте литовского лидера.

«По словам президента, Украина очень близка Литве. Литовский народ… понимает и поддерживает стремление украинцев создать своё собственное европейское будущее», — указывается в заявлении.

Ранее действующий лидер Украины Пётр Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского.

Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.

13 мая глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что Зеленскому не важна дата церемонии инаугурации.