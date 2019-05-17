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Президент Литвы примет участие в инаугурации Зеленского 

RT на русском + ещё 1 11 часов назад
Фото: Reuters
Президент Литвы Даля Грибаускайте намерена принять участие в инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, которая состоится 20 мая.
Об этом говорится на сайте литовского лидера.
«По словам президента, Украина очень близка Литве. Литовский народ… понимает и поддерживает стремление украинцев создать своё собственное европейское будущее», — указывается в заявлении.
Ранее действующий лидер Украины Пётр Порошенко подписал указ о подготовке инаугурации Зеленского.
Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.
13 мая глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН заявил, что Зеленскому не важна дата церемонии инаугурации.
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Прибалтика , В мире , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Даля Грибаускайте , Верховная Рада , Литва
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