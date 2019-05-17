НАТО много не бывает

Дании и На военной базе Адажи под Ригой начал работу штаб интернациональной дивизии «Север» (Headquarters Multinational Division North), в состав которой вошли боевые подразделения Латвии Эстонии . О необходимости создания нового подразделения впервые заговорили еще в июле прошлого года на саммите НАТО Брюсселе . Предполагается, что рижский штаб облегчит координацию сил НАТО в Балтии. «Лента.ру» разбиралась, насколько вырастет контингент альянса в регионе и что именно будет координировать новая структура.

Всем сестрам по штабам

Сообщения о том, что в Адажи появился новый штаб НАТО, по факту оказались несколько преждевременными. На самом деле в структуру альянса штаб-квартира подразделения «Север» пока не входит. Источник издания Deutsche Welle поясняет, что для того, чтобы очередное командование вошло в состав органов военного управления НАТО, соответствующее решение должны одобрить все государства-члены альянса. Такая возможность представится на ближайшем заседании министров обороны стран альянса, назначенном на июнь. Впрочем, учитывая, с каким энтузиазмом прибалтийские страны и их западные партнеры взялись за реализацию этого проекта, проблем с одобрением не возникнет.

Словакии, Как пояснил «Ленте.ру» полковник запаса латвийской армии Раймонд Рубловскис, в задачи нового командования будет входить оперативный контроль ситуации и обеспечение сотрудничества сил альянса в регионе. Сейчас общее командование подразделениями НАТО в Польше Венгрии , а также в странах Балтии осуществляют штабы в польских городах Щецин и Эльблонг. Они, в частности, координируют взаимодействие четырех многонациональных батальонов НАТО, размещенных на ротационной основе в этих государствах. Когда штаб в Адажи включат в структуру НАТО, он будет подчиняться командованию в Щецине

В штабе дивизии «Север», включая подразделения поддержки, будут постоянно служить около 300 человек. Изначально предполагалось, что он заработает еще в сентябре 2018-го, но потом сроки несколько сдвинулись.

Военное руководство прибалтийских стран не сомневается в необходимости новой управленческой единицы. «Регион Балтийского моря сейчас один из самых уязвимых в НАТО, — заявил в июле 2018-го министр обороны Эстонии Юри Луйк. — Важно, чтобы структура командования альянса соответствовала реальным угрозам, а НАТО был способен при необходимости руководить крупномасштабными операциями по коллективной обороне».

Дорогое удовольствие

Судя по всему, основная задача штаба заключается именно в руководстве операциями на месте и координации действий с другими командованиями. Раньше, например, Дания контролировала литовскую бригаду «Железный волк», которая недавно перешла в подчинение одной из дивизий бундесвера. Это типичная схема для Прибалтики — передавать контроль над воинскими формированиями более мощным государствам. Возможно, дивизия «Север» создается с той же целью.

В настоящее время общая численность армий Эстонии, Латвии и Литвы еле доходит до 20 тысяч человек, не считая резервистов и членов гражданских ополчений. Кроме того, на ротационной основе в Прибалтике несут службу около четырех тысяч союзников по НАТО из других стран. Для сравнения: в составе войск Западного военного округа России находятся свыше 2,5 тысячи соединений и воинских частей общей численностью более 400 тысяч военнослужащих. Масштабы не сопоставимые.

Однако численность войск НАТО в Балтии постепенно растет. На сегодняшний день в регионе дислоцируются три боевые группы примерно по 1300 человек каждая, но в ближайшем будущем это количество увеличится минимум в два раза. Уже сегодня в Адажи строится новый казарменный городок, где разместятся несколько тысяч солдат.

Всего Латвия в течение трех ближайших лет намерена потратить на развитие своей военной инфраструктуры не менее 200 миллионов евро. Из них 30 миллионов пойдут на реконструкцию полигона в Адажи: строительство казарм и склада, а также ремонт и расширение помещений для хранения техники.

В Эстонии и Литве тоже идет расширение и реконструкция военной инфраструктуры. В перспективе в странах Балтии предполагается разместить до 10 тысяч солдат НАТО, то есть целую дивизию. Правда, в настоящий момент инфраструктура в Адажи еще не готова к принятию такого количества военнослужащих, и дело не только в недостроенных казармах: боксы для техники, построенные еще в советское время, переполнены.

Есть и более мелкие, но все же неприятные бытовые проблемы. Недавно персонал Адажи обвинили в загрязнении окружающей среды. На латвийском телевидении вышел сюжет про то, что военным выдают одноразовую посуду, которая потом не перерабатывается, а выбрасывается. Комендант Арманд Ветерс вынужден был признаться, что две-три тысячи солдат действительно нередко пользуются пластиковыми тарелками и приборами, потому что единственная посудомоечная машина не справляется, да еще и периодически выходит из строя, так как служит уже 15 лет.

Штаб без дивизии

Впрочем, все это временные трудности, а вот само появление штаба «Север» свидетельствует о том, что регион готовится к заметному увеличению контингента НАТО и ему нужно обеспечить качественное управление. И, видимо, без участия национальных штабов. Их попросту не допускают к принятию решений. Даже дислокация нового штаба в Адажи вызывает вопросы. Ведь объединенный штаб латвийских Национальных вооруженных сил находится в Риге, где оборудована вся необходимая инфраструктура, линии связи и коммуникации. Это означает, что организацией учений, как и боевых операций штаб дивизии «Север» будет заниматься без участия местных штабов. То есть она будет находиться в подчинении не у местных министерств обороны, а у вышестоящих штабов НАТО.

Любопытно, что, торжественно открывая штабы, никто не говорит о самой дивизии «Север». Пока ничего не известно о том, что это будет за подразделение и какова окажется его численность. Как правило, дивизия, по стандартам НАТО, состоит из двух-трех бригад общей численностью от 5 до 10 тысяч человек.

Громкое и броское наименование производит яркое впечатление, но едва ли Латвия, Дания и Эстония смогут привлечь достаточно человеческих и материальных ресурсов, чтобы создать полноценную боевую дивизию. Разве что все вместе поставят под ружье резервистов.

Но не стоит забывать про союзников. Прибалтика сегодня остается единственным регионом НАТО, напрямую граничащим с Россией. При этом руководство альянса постоянно заявляет, что опасается российского вторжения. Планы его отражения обсуждаются постоянно и на полном серьезе.

Так, американский журнал The National Interest недавно опубликовал статью о том, каким могло бы стать начало войны между Россией и НАТО в Европе. Ее автор Майкл Пек ссылается на исследование американского Центра стратегических и бюджетных оценок, согласно которому Москва может «захватить часть Эстонии, Латвии и Литвы» до того, как в ситуацию вмешаются основные силы альянса.

В свою очередь, американское издание The Atlantic пишет, что в Эстонии есть город, способный стать местом начала глобального конфликта. «Если кто-то не слышал раньше о Нарве, то может так случиться, что об этом городе скоро узнают все. Этот небольшой русскоязычный город лежит на границе Эстонии и России, от которой его отделяет лишь полузамерзшая река», — пишет The Atlantic. В издании напоминают, что большинство жителей города — русские, относящиеся к НАТО негативно, — и это якобы по аналогии с Севастополем и Крымом «делает Нарву привлекательной целью для России».

В странах Балтии очень боятся, что, невзирая на все обещания, в решающий момент НАТО оставит их один на один с Россией. Эти страхи подогреваются громкими заявлениями из-за океана. Вскоре после того, как президент Трамп заявил, что хочет вывести США из НАТО, телеведущий Fox News Такер Карлсон напомнил, что в 90-е руководство США посчитало мудрым пообещать таким странам, как Латвия и Эстония, применить ядерное оружие в случае каких-то проблем с Россией. «Зачем это было нужно? Подробности потеряны для истории, — говорит Карлсон. — Но какие чувства это вызывает у нас теперь? Вы готовы начать ядерную войну из-за Латвии? Как вы смотрите на то, чтобы послать своих детей защищать территориальную целостность Эстонии?»

Неудивительно, что страны Балтии хотят все новых и новых гарантий безопасности. Они категорически не желают остаться наедине с «агрессивной Россией» и сделают все, чтобы этого не случилось. Новый штаб НАТО, дополнительные военные контингенты — все это укрепляет присутствие альянса в регионе. И потому Рига, Таллин и Вильнюс сделают все, чтобы это сотрудничество продолжилось.