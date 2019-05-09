Эстония требует от России вернуть часть территории

В Эстонии заявили о территориальных претензиях к России

Глава МВД Эстонии заявил, что Россия должна вернуть Таллину часть территории. По мнению Марта Хельме «в руках России находится 5,2% территории Эстонии», сообщает ERR

«Россия не хочет нам ни возвращать территорию, ни давать за нее компенсацию, ни обсуждать этот вопрос», — заявил Хельме, возглавляющий МВД и Консервативную народную партию.

Хельме отметил, что не собирается воевать с Россией. Эстония будет ждать разрешения вопроса в рамках международного права.

На какую территорию собирается претендовать эстонский политик, пока не сообщается.

Ранее эстонские радикалы требовали вернуть им Ивангород и часть Печорского района Псковской области, указывая на Тартуский мирный договор от 1920 года. МИД России в ответ пояснял, что этот договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году.

Эстония впервые появилась на карте мира как независимая страна после распада России, вызванного революцией 1917 года. В 1920 году большевики заключили с эстонцами Тартуский мирный договор.