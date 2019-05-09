Эстония требует от России вернуть часть территории

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В Эстонии заявили о территориальных претензиях к России 

Рамблер + ещё 23 11 минут назад
Глава МВД Эстонии заявил, что Россия должна вернуть Таллину часть территории. По мнению Марта Хельме «в руках России находится 5,2% территории Эстонии», сообщает ERR.
«Россия не хочет нам ни возвращать территорию, ни давать за нее компенсацию, ни обсуждать этот вопрос», — заявил Хельме, возглавляющий МВД и Консервативную народную партию.
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Хельме отметил, что не собирается воевать с Россией. Эстония будет ждать разрешения вопроса в рамках международного права.
На какую территорию собирается претендовать эстонский политик, пока не сообщается.
Ранее эстонские радикалы требовали вернуть им Ивангород и часть Печорского района Псковской области, указывая на Тартуский мирный договор от 1920 года. МИД России в ответ пояснял, что этот договор утратил силу после вхождения Эстонии в состав СССР в 1940 году.
Эстония впервые появилась на карте мира как независимая страна после распада России, вызванного революцией 1917 года. В 1920 году большевики заключили с эстонцами Тартуский мирный договор.
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Прибалтика , Видео , В мире , МИД , МВД , Эстония
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