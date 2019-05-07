Ушаков оспорил решение об отстранении с поста мэра Риги в суде

Нил Ушаков заявил, что потребует завести уголовное дело на министра по делам регионального развития Латвии Юриса Пуце, который отстранил его от должности мэра Риги.

"Грубые нарушения процедуры, злонамеренное использование служебного положения, политическая, а не юридическая мотивация. Это все о решении министра Пуце отстранить меня от должности мэра Риги. Я оспорил его решение в суде. И буду требовать не только отмены этого противозаконного решения, но и уголовного преследования для министра Пуце", — написал Ушаков на своей странице в Facebook.

Ранее Пуце подписал распоряжение, согласно которому Ушаков был отстранен от должности мэра Риги. Его подозревают в нецелесообразном использовании более 18 миллионов евро бюджетных средств. Ушаков является лидером партии "Согласие", которая выступает в поддержку русскоязычных жителей Латвии.

Ушаков назвал свое отстранение противоправным. Пост мэра Риги он занимал с 2009 года. В связи со вступлением распоряжения министра в силу Ушаков становится рядовым депутатом Рижской думы. Обязанности градоначальника на время его отстранения исполняет заместитель мэра Олег Буров.