В российском посольстве прокомментировали запрет Лепсу на въезд в Литву

"Мы уже комментировали это абсурдное решение, но нас, к сожалению, не услышали. Не удивимся, если инициаторы очередного запрета ещё вспомнят Лепса, и, думаем, не раз", — говорится в сообщении на сайте посольства.

Ранее министерство внутренних дел Литвы по просьбе министра иностранных дел Линаса Линкявичюса внесло Лепса в список нежелательных лиц в стране и запретило ему въезд. Изначально с подобной инициативой выступили члены партии "Союз Отечества-Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Аудронюс Ажубалис , Лауринас Касчюнас и кандидат в президенты Ингрида Шимоните . Их возмутили мартовские гастроли Лепса в Литве, после чего политики обратились к министрам иностранных и внутренних дел с призывом создать правовой механизм, с помощью которого люди, связанные с "преступными группами", не смогли бы въезжать в Литву и давать концерты.

Также они предложили включить в список нежелательных лиц людей, которые выражают активную поддержку внешней политике России, что, по их утверждению, относится и к Лепсу.