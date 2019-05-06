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В российском посольстве прокомментировали запрет Лепсу на въезд в Литву 

РИА Новости + ещё 2 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Посольство России в Литве назвало абсурдным решение министерства внутренних дел республики о запрете российскому певцу Григорию Лепсу въезда в страну.
"Мы уже комментировали это абсурдное решение, но нас, к сожалению, не услышали. Не удивимся, если инициаторы очередного запрета ещё вспомнят Лепса, и, думаем, не раз", — говорится в сообщении на сайте посольства.
Ранее министерство внутренних дел Литвы по просьбе министра иностранных дел Линаса Линкявичюса внесло Лепса в список нежелательных лиц в стране и запретило ему въезд. Изначально с подобной инициативой выступили члены партии "Союз Отечества-Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ) Аудронюс Ажубалис, Лауринас Касчюнас и кандидат в президенты Ингрида Шимоните. Их возмутили мартовские гастроли Лепса в Литве, после чего политики обратились к министрам иностранных и внутренних дел с призывом создать правовой механизм, с помощью которого люди, связанные с "преступными группами", не смогли бы въезжать в Литву и давать концерты.
Также они предложили включить в список нежелательных лиц людей, которые выражают активную поддержку внешней политике России, что, по их утверждению, относится и к Лепсу.
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Прибалтика , Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Ингрида Шимоните , Аудронюс Ажубалис , Литва
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