Welt: немецкие военные в Литве платят нервными клетками за близость к России

США упрекают Германию в недостаточных расходах на оборону, забывая при этом, что бундесвер взял на себя руководство подразделениями альянса в Литве , под боком у России , пишет немецкая газета Die Welt. В этой «образцовой» миссии немцы показывают себя на высоте, вот только близость позиций российских войск сильно нервирует личный состав, признаёт автор.

По версии США, Германия слишком мало делает для НАТО , однако в Литве бундесвер вполне справляется, считает журналист немецкой газеты Die Welt Филипп Фритц. С его точки зрения, немецкие военные пошли на «изматывающую нервы» тренировочную миссию — «едва ли в 100 км от российской границы».

Бундесвер проводит в Литве 36-часовые учения в районе города Пабраде, сообщается в статье. Как подчёркивает издание, страна зажата между хорошо вооружённым российским эксклавом Калининградом и «автократической» Белоруссией , союзником Москвы . Именно здесь Германия с 2017 года приняла на себя ведущую роль и выполняет свои обязательства перед НАТО особенно тщательно и заметно, утверждает немецкий журналист.

Военные в Литве сосредоточены на своей основной задаче — защите альянса. Они должны сдерживать Россию, даже если никто в войсках не произносит этих слов. Ни для кого не тайна, что с момента присоединения Крыма в 2014 году три страны Балтии ощущают ещё более сильную угрозу со стороны России, чем прежде, уверяет издание. В то же время президент США Дональд Трамп критикует Германию за то, что она не выполняет обещания тратить на оборону по 2% ВВП. Тем не менее не следует забывать о том, что подразделения бундесвера базируются в Литве недалеко от позиций российских войск, настаивает автор статьи. Об этой миссии в Германии мало кому известно, но она крайне изматывает нервы военнослужащих, подчёркивает Филипп Фритц.

Учения под названием Enhanced Forward Presence должны указывать на то, что Литва не одна и что нападение со стороны России станет нападением на всё НАТО. Впрочем, у этой миссии есть и военная задача — не оборона, а сдерживание: если российские войска пересекут границу, четыре подразделения будут сдерживать её до тех пор, пока не прибудет подкрепление, пишет Die Welt.

Военные бундесвера не рассуждают о большой политике и критике со стороны США — они выполняют приказы, избегают политических высказываний и просто хотят «выполнять свою работу». Для этого они должны обладать соответствующим снаряжением, и в Литве оно у них есть. Поэтому эта миссия является образцовой для Германии. Однако есть и другая причина: бундесвер взял на себя ведущую роль в командовании подразделением численностью 1100 солдат. Половина из них родом из немецкой Баварии, другие прибыли сюда из Нидерландов или Чехии. Каждые шесть месяцев производится ротация войск — это необходимо, чтобы не нарушать условие пакта России и НАТО, запрещающего продолжительное размещение войск НАТО в Восточной Европе.

В ближайшие дни военные альянса проведут 36-часовые учения ещё дважды, причём нападающие и обороняющиеся будут меняться ролями. Бундесвер развернул неподалёку от белорусской границы лагерь «Адриан Рон» (Adrian Rohn) в честь солдата, погибшего на учениях в октябре от падения ветки дерева ему на голову. Как отмечается в статье, основное место базирования бундесвера в Литве — город Рукла, однако для проведения новых учений в качестве штаб-квартиры была избрана база в Пабраде. Там размещается один их четырёх батальонов НАТО в Восточной Европе. Другие крупные подразделения альянса располагаются в Польше, Латвии и Эстонии под руководством США, Канады и Великобритании.

После брексита Германия окажется единственной страной ЕС , занимающей ведущую позицию в военной сфере Восточной Европы. Для её союзников это сигнал о том, что они могут положиться на Германию, поясняет немецкая газета.

В Литве ни у кого не возникает в этом сомнений. Военные из Нидерландов, которые имитировали наступление на позиции немцев на прошедших учениях, с уважением отзываются о своих немецких коллегах. В свою очередь, немцы постоянно рассказывают о том, как литовцы в Рукле радуются тому, что у них базируются военные из Германии, заключает Die Welt.