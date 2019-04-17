За что русские буквоеды напали на букварь латыша?

Доброе консульство Латвии организовало в Калининграде выставку разных интересных букварей мира. Но ее закрыли, часть экземпляров изъяли, автора книг оштрафовали. Говорят, буквари неправильные, со свастикой. Да, России еще очень далеко до "нормальной" страны.

Принципиальность никогда не доводит до добра. Это знает каждый, кто интересуется деньгами, только деньгами и ничем, кроме денег. Нет, поначалу принципы полезны, на них можно построить презентацию, привлечь людей. Но как только начнется сам процесс зарабатывания средств, и теория упрется в практику — это начнет напоминать встречу математики с биологией или философии с анатомией. Корректировка, погрешности и постепенный отказ от теорем, а затем и от таблицы умножения.

Россия — страна большая. Чтобы там быть модным, заметным и воспарить над серой массой (в простонародье именуемой "народом") — нужно сразу же хватать все новое западное, немедленно, не думая. А это народное простонародье поворачивается с бока на бок медленно. Некоторые вообще застряли, и ни шагу назад, ни вперед. Поэтому безнадежно отстают даже от самих себя в прошлом. Отсюда принципиальные разрывы — у кого что рвется. У кого череп, у кого таз. В наше время, время "свайпа", "хайпа", "зашквара" и прочего "бодипозитива" кто-то продолжает ныть про каких-то "фашистов", "врагов" и "отпоры". Между этими словами пропасть. Эти понятия-опоры разъезжаются, как неподготовленные ноги в коньках на льду.

Вот Латвия как-то успела спастись от этого расхождения ног и встать на коньки. Там модный "zashkvar" не поймут. Про фашистов — тем более. Тем обиднее, что эту страну в очередной раз облили грязью. А началось с того, что в пока еще российском Калининграде решило латвийское консульство организовать выставку букварей народов мира. Дети, буквы, мир, дружба, песочек, ведерко, совок.

Но в этой сумрачной России все не просто так. И сразу все пошло не туда. Во время монтажа выставки какие-то отсталые, поросшие мхом библиотекари обнаружили в нескольких книгах свастики и прочую нацистскую символику, а еще фрагменты книг, признанных в России экстремистскими и запрещенными. И набросились буквоеды на букварь. Несмотря на всю невинность арийской азбуки включили пожарную сигнализацию, и дошло дело до суда. Суды в России — ну сами знаете.

Долго объяснялся владелец книг, очень простой коллекционер Юрис Цибульс, что:

а) это его;

б) а он не в курсе;

в) ладно, он в курсе, но что тут такого;

г) а он не в курсе, и что;

д) хорошо, хорошо, он в курсе, но не хотел;

е) хорошо, хорошо, он хотел, но только без зла.

Да нет там свастики, это не свастика, ну, допустим, похоже, но я же не специально.

Дальше выяснять не стали. Постановили всю литературу изъять, конфисковать и выставку закрыть.

Ну и что, довольны? Мир шагает вперед, плюет на принципы и прочую дрянь прошлых веков. У большинства давно не мудрено: меня не касается, значит, можно. Ну, как минимум все равно. И только эти отсталые, замшелые, что-то там свое выдуманное защищают. Из-за каких-то дремучих свастик лишили своих же детей нормальной современной выставки. Еще и хорошую страну обидели. Там, где должен быть "хайп" и "бодипозитив", опять риторика холодной войны, опять "хейтерят" и "агрят". А потом рассказывают, что Россия ни в чем не виновата.