Лучший эстонский спецслужбист задержан за шпионаж в пользу России

Полиция безопасности Эстонии задержала одного из лучших своих сотрудников: Владимира Куликова подозревают в шпионаже в пользу России . По версии эстонских силовиков, после увольнения со службы в 2012 году он сотрудничал с российскими спецслужбами. Отмечается, что во время службы Куликов проявлял себя как профессионал, был также награжден орденом Орлиного креста, который вручается за заслуги в деле защиты и повышения обороноспособности страны.

Полиция безопасности Эстонии (КАПО) задержала своего экс-сотрудника Владимира Куликова по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом сообщил глава КАПО Арнольд Синисалу в Таллине на пресс-конференции, посвященной презентации нового ежегодника ведомства.

«Куликов остается под арестом и производство по его делу продолжается, поэтому в данный момент детали обвинения не раскрываются», — сказал Синисалу журналистам.

Он добавил, что в процессе расследования могут быть выявлены признаки госизмены, но пока это не подтверждено.

Бывшего сотрудника эстонского ведомства задержали 26 марта по подозрению в шпионаже в пользу России. По версии КАПО, Куликов начал сотрудничать с Россией в 2012 году после своего увольнения со службы из-за полученной травмы.

Как сообщает Еrr.ee, Куликова предупреждали, что ему не стоит ездить в Россию, поскольку им могут заинтересоваться российские спецслужбы. Однако экс-сотрудник КАПО все же побывал на территории Российской Федерации: сейчас сотрудники полиции безопасности полагают, что с ним действительно начали контактировать.

Владимир Куликов в 1990-е годы считался одним из лучших сотрудников учреждения. «Во время работы в КАПО Куликов был награжден орденом Орлиного креста. Один раз он признавался лучшим сотрудником года. После ухода из полиции безопасности Куликов работал тренером по дзюдо», — рассказал глава эстонского ведомства.

Подозрения в шпионаже в пользу российского государства в Эстонии не редкость.

Так, в феврале этого года в Харьюском уездном суде осудили за шпионаж в пользу России 38-летнего офицера Главного штаба Сил обороны Эстонии майора Дениса Метсаваса и его 65-летнего отца Петра Волина. По информации издания Delfi, Метсавас служил в эстонских ВС с 1998 года сначала в артиллерии, а затем в Главном штабе и имел доступ к секретным документам по развитию артиллерийских подразделений войск страны. Его отец в советское время был военнослужащим Пограничных войск КГБ СССР . Их арестовали в сентябре 2018 года.

Следствию удалось доказать суду, что мужчины работали на Главное разведывательное управление РФ ( ГРУ ). Им инкриминировали сбор и передачу государственных тайн Эстонии, а также засекреченной служебной и внутренней информации. По данным издания Postimees, Метсавас занимался антигосударственной деятельностью более десяти лет, его отец — около пяти. Всю информацию, по версии СМИ, они передавали при личных встречах, получая вознаграждение.

К расследованию этого дела привлекли высшее руководство полиции и армии Эстонии. Как рассказала журналистам госпрокурор Инна Омблер, ведение производства и сбор улик при расследовании преступлений, направленных против государства, совершались особым образом. «Собранные в рамках этого уголовного дела доказательства содержали гостайну Эстонии и засекреченную служебную информацию, в связи с чем целесообразно вести уголовное дело в рамках согласительного производства», — добавила она.

Майора осудили на 15 лет и шесть месяцев лишения свободы, его 65-летнего отца — на шесть. Кроме того, осужденные должны возместить судебные издержки, а также проведение экспертизы и услуги адвоката. Так, Метсавасу нужно возместить 1350 евро, Волину — 2532 евро.

Ситуацию с делом Метсаваса и Волина прокомментировал Арнольд Синисалу.

«Пусть этот случай вместе с предыдущими даст ясный сигнал: если вами заинтересовались российские спецслужбы, разумнее будет нам об этом рассказать», — сказал глава КАПО.

В 2017 году правоохранительные органы Эстонии задержали еще несколько человек, которые подозревались в шпионаже в пользу России. Так, в декабре, одного из них — Илью Тихановского — арестовали сотрудники КАПО, сообщает интернет-портал Delfi.

Его подозревают в госизмене путем поддержания связей с иностранным государством, организацией или лицом, действующим по заданию этого государства. Как считает обвинение, подозреваемый якобы должен был собирать информацию о ряде стратегических объектов и решать другие задачи. Эти сведения он, по версии СМИ, передавал в Главное управления (ГУ) Генерального штаба Вооруженных сил России (бывшее ГРУ).

В апреле прошлого года мужчину приговорили к четырем годам тюремного заключения.