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Россию обвинили в ослаблении Эстонии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Kuvatõmmis videost
Россия оказывает влияние на граждан Эстонии с целью ослабления государственной безопасности страны. Об этом заявил генеральный директор республиканской полиции безопасности (КАПО) Арнольд Синисалу, передает в пятницу, 12 апреля, «Интерфакс».
«Как и многие годы подряд, этим ослаблением занимается наш восточный сосед — Россия, который действует как напрямую, так и косвенно», — отметил он.
По его словам, используемые Москвой методы включают, в частности, антиэстонскую пропагандистскую деятельность и отмывание денег. Глава КАПО добавил, что эти приемы также направлены и против других государств.
Кроме того, по мнению Синисалу, российская сторона стремится воздействовать через так называемые гуманитарные программы, конференции и точечные акции. Так, в прошлом году несколько студентов из Кирова без разрешения восстановили мемориалы времен Второй мировой войны на острове Сааремаа.
Под угрозой вербовки находятся эстонская молодежь, которая приезжает в Россию, чтобы получить образование, считает представитель КАПО. Он подчеркнул, что правоохранительные органы Эстонии вынуждены задерживать и депортировать российских журналистов, которые пытаются незаконно проникнуть в страну и сделать пропагандистские материалы.
В Эстонии неоднократно высказывались об угрозе безопасности страны со стороны Москвы. В июле прошлого года командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны Эстонии полковник Рихо Юхтеги заявил, что российская армия может дойти до столицы Эстонии — Таллина — за два дня, однако там ее ожидает гибель. По мнению Юхтеги, для успешного сопротивления России Эстонии необходим вклад каждого жителя страны.
До этого в начале июня бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выразил мнение, что Россия может лишиться контроля над рядом городов страны, если Москва решит атаковать Эстонию. «Конечно, Россия может атаковать Эстонию, но вскоре после этого она может потерять даже Омск и Томск, не говоря уже о Санкт-Петербурге. Они об этом помнят», — заявил он.
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Комментарии1
Прибалтика , В мире , Политика , Тоомас Ильвес , Интерфакс , Москва , Эстония
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