Россию обвинили в ослаблении Эстонии

Россия оказывает влияние на граждан Эстонии с целью ослабления государственной безопасности страны. Об этом заявил генеральный директор республиканской полиции безопасности (КАПО) Арнольд Синисалу, передает в пятницу, 12 апреля, «Интерфакс».

«Как и многие годы подряд, этим ослаблением занимается наш восточный сосед — Россия, который действует как напрямую, так и косвенно», — отметил он.

По его словам, используемые Москвой методы включают, в частности, антиэстонскую пропагандистскую деятельность и отмывание денег. Глава КАПО добавил, что эти приемы также направлены и против других государств.

Кроме того, по мнению Синисалу, российская сторона стремится воздействовать через так называемые гуманитарные программы, конференции и точечные акции. Так, в прошлом году несколько студентов из Кирова без разрешения восстановили мемориалы времен Второй мировой войны на острове Сааремаа.

Под угрозой вербовки находятся эстонская молодежь, которая приезжает в Россию, чтобы получить образование, считает представитель КАПО. Он подчеркнул, что правоохранительные органы Эстонии вынуждены задерживать и депортировать российских журналистов, которые пытаются незаконно проникнуть в страну и сделать пропагандистские материалы.

В Эстонии неоднократно высказывались об угрозе безопасности страны со стороны Москвы. В июле прошлого года командующий подразделением по спецоперациям Сил обороны Эстонии полковник Рихо Юхтеги заявил, что российская армия может дойти до столицы Эстонии — Таллина — за два дня, однако там ее ожидает гибель. По мнению Юхтеги, для успешного сопротивления России Эстонии необходим вклад каждого жителя страны.