Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело в уязвимости: Литва отозвала своего посла из России 

Рамблер + ещё 13 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Литва отозвала своего посла в России Рямигиюса Мотузаса для консультаций «из-за уязвимости», передает «Интерфакс».
В сообщении пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Расы Якилайтене говорится, что посол отзывается «из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в "деле 13 января"».
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в свою очередь заявил, что положение посла осложняется его статусом спецсвидетеля в деле о взятке за выдачу визы, которое расследуется в Литве.
«Поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим. (…) Возможно, ему некоторое время лучше не ехать в эту страну», — сказал он.
Ранее президент страны Даля Грибаускайте отметила, что Мотузас бросает тень на дипломатическую службу из-за своей роли в деле о получении взятки за визу.
7 апреля бывший посол Литвы в России Римантас Шидлаускас был задержан Вильнюсским управлением Службы специальных расследований (ССР). Также были задержаны еще два человека, один из них — гражданин России Ринат Насыров. Следствие считает, что Шидлаускас пообещал за взятку помочь выдать шенгенскую визу Насырову. Мотузас получил статус специального свидетеля по делу — он присваивается лицу в случае, если его опрашивают на предмет совершенных действий, однако оснований для предъявления подозрений ему недостаточно.
В конце марта суд в Вильнюсе признал виновными в военных преступлениях бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и бывшего офицера КГБ Михаила Головатова по «делу 13 января» 1991 года, когда советские власти попытались силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. Тогда погибли 14 человек, более тысячи пострадали.
Комментарии6
Прибалтика , В мире , Дмитрий Язов , Даля Грибаускайте , МИД , Интерфакс , Литва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: решена судьба опального Ассанжа11
Унизить Россию: Грузия приняла «историческое решение»556
Разгромная победа: названы итоги выборов на Украине32
Пропал с компроматом: друг Зеленского внезапно исчез28
Выноси всех святых. Brexit назначили на Хеллоуин4
Видео
Россию обвинили в подготовке войны в Европе
В мире Политика
Испугался компромата: почему Ленин сдал Ассанжа
В мире
«Все!»: Ассанж задержан
Криминал В мире
«Возьму конкурс измором»: Киркоров раскрыл доходы от «Евровидения»
Шоу-бизнес
Кремль отреагировал на арест Ассанжа
Политика Другое
Решена судьба арестованного Калви
Происшествия
«Сармат» почти готов. Путин заявил о финальном испытании МБР
Оружие Армия
«Никаких санкций»: Кремль ответил обиженному Лукашенко
Политика Другое
Пока вы спали: Российский уголь развернули на запад
Общество
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение