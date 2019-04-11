Дело в уязвимости: Литва отозвала своего посла из России

Литва отозвала своего посла в России Рямигиюса Мотузаса для консультаций «из-за уязвимости», передает «Интерфакс».

В сообщении пресс-атташе министра иностранных дел Литвы Расы Якилайтене говорится, что посол отзывается «из-за уязвимости, обусловленной угрозами, которые получило посольство, сотрудники посольства и посол после приговора в "деле 13 января"».

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в свою очередь заявил, что положение посла осложняется его статусом спецсвидетеля в деле о взятке за выдачу визы, которое расследуется в Литве.

«Поскольку это связано с Россией в определенном смысле, то посол может быть уязвим. (…) Возможно, ему некоторое время лучше не ехать в эту страну», — сказал он.

Ранее президент страны Даля Грибаускайте отметила, что Мотузас бросает тень на дипломатическую службу из-за своей роли в деле о получении взятки за визу.

7 апреля бывший посол Литвы в России Римантас Шидлаускас был задержан Вильнюсским управлением Службы специальных расследований (ССР). Также были задержаны еще два человека, один из них — гражданин России Ринат Насыров. Следствие считает, что Шидлаускас пообещал за взятку помочь выдать шенгенскую визу Насырову. Мотузас получил статус специального свидетеля по делу — он присваивается лицу в случае, если его опрашивают на предмет совершенных действий, однако оснований для предъявления подозрений ему недостаточно.