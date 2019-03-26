Требования Прибалтики посчитали смехотворными для России

Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин заявил, что Россия смеется над требованиями прибалтийских стран возместить ущерб за «советскую оккупацию». Об этом он рассказал в интервью «Аргументам недели».

Он пояснил, что вопрос возник из-за необходимости вернуть «свои деньги» в связи с экономическими проблемами в стране.

«Это чисто психологический момент не совсем умной, недоразвитой политической элиты Балтии», — подчеркнул евродепутат.

По словам Мамыкина, история с возмещением ущерба в прибалтийских странах началась в 1996 году, когда Сейм принял декларацию о «советской оккупации». Однако комиссия по подсчету убытков была создана спустя 10 лет.

Требования Латвии, отметил евродепутат, вызывают у России смех.

«Никто серьезно на государственном уровне не рассматривает этот вопрос. И, конечно, страны Балтии ничего не получат от России», — резюмировал он.

В августе 2018-го Эстония и Латвия заявили о праве потребовать у России возмещения ущерба за «советскую оккупацию». Страны напомнили, что важно сохранить память о человеческих потерях, понесенных в это время.

Эстония, Латвия, а также Литва были включены в сферу влияния Советского Союза в 1939 году по секретному протоколу к пакту Молотова — Риббентропа. В 1940-м они вошли в состав СССР (в данных странах это событие считается началом периода «советской оккупации»), оставаясь там в качестве союзных республик до 1991 года.