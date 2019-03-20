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В Литве потребовали запретить въезд Лепсу 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Фото: ТАСС
Литовские депутаты потребовали запретить российскому певцу Григорию Лепсу въезд в страну, сообщает РИА «Новости».
Члены партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) Аудронюс Ажубалис, Лауринас Касчюнас и кандидат в президенты Ингрида Шимоните обратились к министрам иностранных дел и внутренних дел с требованием создать правовой механизм, препятствующий людям, связанным с преступными группировками, пересекать границы страны.
В список лиц, для которых въезд в Литву будет закрыт, депутаты предложили включить и российского певца Григория Лепса.
Консерваторы ссылаются на американские СМИ, в которых Лепс называется членом преступного сообщества «Братский круг».
Депутаты также заявили, что Лепс — любимый исполнитель русской мафии.
Григорий Лепс является персоной нон-грата в США с 2013 года, Великобритания закрыла ему въезд на территорию королевства в 2016 году, Израиль — в 2018 году.
Комментарии
Прибалтика , В мире , Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Ингрида Шимоните , Аудронюс Ажубалис , РИА Новости , Литва
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