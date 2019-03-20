В Литве потребовали запретить въезд Лепсу

Члены партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» (СО-ХДЛ) Аудронюс Ажубалис , Лауринас Касчюнас и кандидат в президенты Ингрида Шимоните обратились к министрам иностранных дел и внутренних дел с требованием создать правовой механизм, препятствующий людям, связанным с преступными группировками, пересекать границы страны.

В список лиц, для которых въезд в Литву будет закрыт, депутаты предложили включить и российского певца Григория Лепса.

Консерваторы ссылаются на американские СМИ, в которых Лепс называется членом преступного сообщества «Братский круг».

Депутаты также заявили, что Лепс — любимый исполнитель русской мафии.

Григорий Лепс является персоной нон-грата в США с 2013 года, Великобритания закрыла ему въезд на территорию королевства в 2016 году, Израиль — в 2018 году.