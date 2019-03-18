Литва сооружает радиоактивный могильник у границ Белоруссии

Вблизи белорусской границы скоро может появиться могильник для радиоактивных отходов. Власти Литвы ищут подрядчика для создания поверхностного могильника короткоживущих радиоактивных отходов низкой и средней активности. Тендер анонсирован на фоне планов по демонтажу Игналинской атомной электростанции (ИАЭС). Средства на строительство пойдут преимущественно из кармана Евросоюза

Для подачи заявок установлен срок в 4 месяца, сообщили в Литве. Могильник будет представлять собой тройку железобетонных модулей (третий могут возвести в случае необходимости) емкостью 100 тыс. кубометров для радиоактивных отходов — обработанных, закрытых в бетонные контейнеры и зацементированных. Процесс захоронения рассчитывают запустить в 2023 или в 2024 году. Не исключено, что он будет вестись вплоть до 2038 — даты, до которой Игналинская станция официально должна прекратить свое существования. Могильник будет возведен поблизости от ИАЭС — на площадке Стабатишкес рядом с другими объектами, которые предназначены для упорядочения радиоактивных отходов. Как отмечают наблюдатели, могильник будет построен примерно в 10 км от границы с Латвией , в 30 километрах от Даугавпилса . Это совсем недалеко от белорусской границы.

Власти Литвы рассчитывают, что стоимость проекта составит около 100 млн евро. Ожидают, что он будет профинансирован за счет средств самой Игналинской атомной электростанции и Евросоюза.

Литва уже предупреждала ЕС, что пожелания страны, в том числе предполагающие демонтаж ИАЭС должны быть учтены при формировании бюджета Евросоюза на период до 2027 года. Комментируя создание могильника для радиоактивных отходов, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис, в частности, говорил:

«Это долгосрочный, исключительно дорогостоящий и не имеющий аналогов проект, технологический и финансовый вызов для нашей страны».

Некогда на встрече с еврокомиссаром по бюджету Гюнтером Эттингером он напомнил, что его страна впервые в истории ядерной энергетики осуществляет плановое закрытие АЭС с канальными реакторами большой мощности «чернобыльского» типа. При этом Литва настаивала на том, что вывод из эксплуатации именно к 2038 году возможен только при существенной финансовой поддержке со стороны Брюсселя. В Брюсселе же первоначально соглашались с размером сумм, которые предлагал Вильнюс, однако позже стали намекать, что руководство прибалтийской страны могло бы и увеличить свою долю в финансировании проекта.

Среди представителей европейской бюрократии нет единого мнения насчёт того, сколько выделять средств на демонтаж станции. В январе этого года Европарламент выступил за то, чтобы нарастить европейские дотации на демонтаж Игналинской АЭС до 780 млн евро. Что же касается Еврокомиссии , то она выступала за выделение средств на масштабный проект на уровне 552 млн евро. В документах, принятых Европарламентом по поводу финансирования проекта, говорится, что, кроме собственно сноса станции, Брюссель также должен выделить деньги на дезактивацию оборудования и колодцев реакторов. В связи с этим, в отличие от Еврокомиссии, где считают, что уровень финансирования не должен превышать 80% от общей стоимости программы, законодательный орган ЕС считает, что более разумно разделить задачи по финансированию демонтажа Игналинской АЭС между Брюсселем и Вильнюсом в пропорции 86% к 14%. При этом парламентарии ссылаются на данные докладов от 2018 года, в которых анализируется подобные ситуации — например, стоимость работ по демонтажу АЭС в Болгарии и Словакии.

Игналинская АЭС, которая является единственной в Прибалтике атомной электростанцией с канальными реакторами большой мощности чернобыльского типа, вступила в эксплуатацию в 1983 году. Ее работа была остановлена по настоянию ЕС. Это происходило в два этапа: первый блок перестал функционировать 31 декабря 2004 года, второй — 31 декабря 2009 года. До этого момента ни одна из стран не вела плановый вывод из эксплуатации АЭС такого типа. Охрана снимаемой с эксплуатации Игналинской станции была передана службе общественной безопасности при МВД Литвы. До этого такая функция была возложена на Службу охраны государственной границы Литвы. Такое положение изначально действовало на том основании, что объект находится в непосредственной близости от границы с Белоруссией.

Как известно, отработавшее ядерное топливо является опаснейшим высокорадиоактивным «миксом» из множества изотопов урана, плутония, осколочных элементов. Экологи уже опасаются, что создание могильника ударит по экологии, в том числе прилегающих к нему территорий Белоруссии.