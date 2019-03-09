«Русские будут воевать за нас». Неуставные отношения в эстонской армии

МОСКВА , 9 мар — РИА Новости , Константин Севастьянов. В эстонской армии — очередной скандал на национальной почве. Депутат рийгикогу (парламента) Мартин Хельме заявил, что русскоязычные солдаты батальона в городе Йыхви терроризируют и унижают сослуживцев-эстонцев. Министр обороны Юри Луйк сделал все возможное, чтобы спасти честь мундира. И это не первая постыдная для защитников эстонского государства история, когда военные ссорятся из-за этнического происхождения.

Драка в казарме

Хельме обратился к Луйку с посланием, в котором написал: «До меня дошла информация, что в Вируском пехотном батальоне (расквартированном в северо-восточном уезде Эстонии Ида-Вирумаа. — Прим. ред.) наблюдается неповиновение со стороны русскоязычных солдат и террор на национальной почве в отношении эстонских срочников». По словам депутата, русские призывники оказались в этой части в большинстве. И они якобы отказываются общаться на государственном языке — причем не только с равными им по званию, но и с лицами более высокого ранга.

Хельме привел и еще более шокирующие подробности: мол, в этом батальоне русские военнослужащие во время исполнения эстонского гимна громко поют гимн… России . «Они терроризируют находящихся в меньшинстве эстонских парней, были и случаи прямого насилия. Недавно произошел крайне прискорбный инцидент, когда шестнадцать русских парней в прямом смысле этого слова избили одного эстонца, так что тот оказался в больнице», — делился жуткими деталями депутат.

Министр обороны в ответ заявил, что до Хельме дошли слухи, которые «по большей части не соответствуют действительности». Глава военного ведомства признал, что в Вируском пехотном батальоне недавно произошла драка между проходящими срочную службу. Несколько солдат отказались прибираться в казарме. О чем, используя нецензурную брань, сообщили помощнику дежурного по части. Дежурный поставил в известность командира.

"Этих пятерых заставили вернуться к уборке. Они решили отомстить и устроили самосуд, хотя действия помощника были абсолютно правильными. Ночью его избили группой, что заставило меня обратиться в полицию", — поведал об окончании этой истории сам командир Вируского пехотного батальона Арно Круусманн.

В конфликте действительно участвовали молодые люди разных национальностей. Но в прокуратуре не считают, что инцидент произошел на межнациональной почве. «На данный момент ничто не подтверждает эту версию. Министр обороны напомнил, что русские служат во всех частях Сил обороны Эстонии, а в Вируском батальоне они составляют не более трети военнослужащих.

Этот рядовой случай мог пройти мимо внимания прессы, но не мимо депутата Хельме. Он, как и его отец, глава Консервативной народной партии Март Хельме, очень любит использовать тему потенциальной неблагонадежности военнослужащих — этнических русских.

В частности, в сентябре прошлого года в Эстонии арестовали сотрудника Генштаба майора Дениса Метсаваса и его отца Петра Волина — этнических русских. Их обвинили в том, что они „сливали“ государственные секреты российской разведке, и приговорили — Метсаваса к пятнадцати, Волина — к шести годам тюрьмы. Как раз шла предвыборная кампания, и Март Хельме не упустил случая высказаться. Политику очень не понравились слова министра обороны о том, что „национальность предателей не имеет значения“. „Наши сотрудники служб безопасности охотятся на столетних ветеранов Синимяэ (бывшие военнослужащие эстонской дивизии „Ваффен СС“. — Прим. ред.) и несуществующих нацистов“, — негодовал Март Хельме.

»Больше таких песен не поют"

Тем временем инициатором разбирательства в связи с возможным оскорблением русскоязычных военнослужащих выступила жительница Тарту Светлана Грахина. Она узнала, что сын ее знакомого разучивает в армии строевую «Песню лесных братьев». В ней есть такие строки: «Теперь брожу по болотам и тропам — и убиваю русских тибл (уничижительная кличка русских. — Прим. ред.)».

"Разумеется, моя реакция была негативной, — рассказывает Светлана. — Особенное негодование вызвал тот факт, что про убийство «тибл» принуждали петь русских парней. Это уже ни в какие ворота! Я стала писать многочисленные письма: в городскую управу Таллина, мэру столицы, главнокомандующему, руководству военной части". По ее словам, «один-единственный лаконичный ответ поступил от командира части». «Он сообщил мне, что армейское начальство, мол, подобные песни не приветствует. То есть сам факт он не опровергал. Насколько мне известно, после того как я предала этот случай огласке, больше таких песен в армии не поют», — сообщила Грахина.

Язык команд

22-летний Марк (имя изменено по просьбе собеседника) с иронией вспоминает дни срочной службы в эстонской армии. «Вся служба крутилась вокруг леса — выживание в лесу, лесные боевые операции и все в таком духе. А я горожанин», — отмечает он.

"Что касается взаимоотношений русских по национальности солдат и военнослужащих из числа этнических эстонцев — они везде разные, в зависимости от части", — рассказывает собеседник РИА Новости. По его словам, в некоторых формированиях военнослужащие не обращают внимания на национальность друг друга, а в других не прекращаются конфликты. «Стычки, впрочем, обычно ограничиваются словесной формой: солдаты разных национальностей осыпают друг друга оскорблениями. Русскому парню, скажем, могут посоветовать собирать чемодан и уматывать в Россию. Но до драк редко доходит», — утверждает Марк.

По его словам, часто проблемы русских новобранцев связаны с плохим знанием государственного языка. В некоторых городах, например Нарве, сложилась практически самодостаточная русская среда. Там использовать государственный язык жителям почти не приходится.

"На первых порах меня спасало, что в казарме, кроме меня, были и другие русские солдаты, но знавшие эстонский гораздо лучше, чем я. Они мне переводили, подсказывали, что и как надо делать", — вспоминает армейские будни молодой человек. По словам Марка, эстонские сослуживцы шли ему навстречу и делали скидку на плохое знание языка.

А вот разговоры между офицерами и солдатами — отдельный вопрос. В некоторых частях русским солдатам и офицерам запрещают говорить на родном языке. Собеседник РИА Новости вспомнил скандал на национальной почве. Один из русских военнослужащих Сил обороны Эстонии вывесил в казарме российский флаг. Марк рассказывает, что у этого солдата «были серьезные неприятности», но до уголовного преследования не дошло.

Инвалидов в строй!

По инициативе эстонского Минобороны нынешним летом в армию призовут десятерых молодых людей с ограниченными возможностями. В государстве живет всего 1,3 миллиона человек, и вооруженным силам не хватает солдат. Поэтому в строй решили попробовать поставить инвалидов.

Впрочем, если верить Марку, уже сейчас в рядах эстонской армии насчитывается немало тех, кого не назовешь здоровыми. «Кривой ты, косой, слабослышащий, имеешь неполадки с сердцем — все равно будешь служить. У одного из моих однополчан были проблемы с костями. Особенно много сложностей доставляли больные колени. Гоняли его точно так же, как и всех остальных новобранцев», — рассказывает отслуживший свое боец.

Марк откровенно потешается над мобилизационной истерией эстонских властей. «Командиры верят, что, если придется воевать, русскоязычные эстонцы так же будут исполнять свой долг», — отмечает он. Правда, добавляет, что русских военнослужащих эстонская пропаганда только смешит, а вот некоторые эстонцы принимают риторику Таллина за чистую монету. Поэтому, уверен Марк, и пользуются популярностью взгляды отца и сына Хельме, считающих, что русским доверять нельзя.