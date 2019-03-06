Латышские нацпатриоты усмотрели угрозу в Масленице

Латвийские бизнесмены распространили большое количество рекламных кампаний, связанных с празднованием Масленицы. Именно это вызвало бурное недовольство у граждан в социальных сетях. Патриоты объявили Масленицу «чужим праздником» и поставили в один ряд с 9 мая, 8 мартом, Днём всех влюбленных, 23 февраля и Хеллоуином.

«Это праздники нации оккупантов, и у большой части русских, пусть они путинисты или антипутинисты, внутри сидит великорусский шовинист, и нас они считают своей территорией», — написал пользователь под ником AK LV в Twitter.

Ранее доктор юридических наук Латвийского университета и исследователь деятельности КГБ ЛССР Кристина Яриновская назвала 8 марта «унизительным наследием оккупационного режима». По её мнению, эта дата должна быть удалена из списка праздников, отмечаемых в Латвии.