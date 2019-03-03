Парламентские выборы начались в Эстонии

Голосование на выборах в парламент началось в Эстонии . Борьба достаточно жёсткая: на каждое депутатское место претендуют по десять-одиннадцать человек.

Жителям страны предстоит избрать 101 депутата из 1084 кандидатов, представляющих десять партий, и ещё 15 независимых кандидатов. Для попадания в парламент необходимо преодолеть 5% избирательный порог.

Старт голосованию был дан в 9:00 (10:00 мск), оно продлится до 20:00. Правом голоса на выборах в парламент обладают 958 571 граждан в возрасте старше 18 лет.

Главной отличительной особенностью от региональных выборов является то, что в парламент не могут быть избраны лица без гражданства, в основном это русскоговорящие жители. В Эстонии их сегодня насчитывается около 80 тыс. человек, это около 7% населения.

Ранее News.ru сообщал, что в ходе предварительного голосования, которое состоялось в преддверии выборов в парламент, лидерство одержала Реформистская партия, её сторонники набрали 29,9% голосов. Второе место заняла Центристская партия с результатом в 22,3%. Третью позицию разделили Консервативная народная и Социал-демократическая партии, набравшие по 13,4%. Замкнула список лидеров фракция Isamaa с 11,8%.