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Парламентские выборы начались в Эстонии 

News.ru + ещё 11 9 часов назад
Фото: Guo Chunju/Xinhua/Global Look Press
Голосование на выборах в парламент началось в Эстонии. Борьба достаточно жёсткая: на каждое депутатское место претендуют по десять-одиннадцать человек.
Жителям страны предстоит избрать 101 депутата из 1084 кандидатов, представляющих десять партий, и ещё 15 независимых кандидатов. Для попадания в парламент необходимо преодолеть 5% избирательный порог.
Старт голосованию был дан в 9:00 (10:00 мск), оно продлится до 20:00. Правом голоса на выборах в парламент обладают 958 571 граждан в возрасте старше 18 лет.
Главной отличительной особенностью от региональных выборов является то, что в парламент не могут быть избраны лица без гражданства, в основном это русскоговорящие жители. В Эстонии их сегодня насчитывается около 80 тыс. человек, это около 7% населения.
Ранее News.ru сообщал, что в ходе предварительного голосования, которое состоялось в преддверии выборов в парламент, лидерство одержала Реформистская партия, её сторонники набрали 29,9% голосов. Второе место заняла Центристская партия с результатом в 22,3%. Третью позицию разделили Консервативная народная и Социал-демократическая партии, набравшие по 13,4%. Замкнула список лидеров фракция Isamaa с 11,8%.
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