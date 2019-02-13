Эстонский националист: если Эстония вымрет, то Путин и Россия здесь ни при чем

ТАЛЛИНН, 13 фев — Sputnik Олег Леонтьев . Спустя 27 лет после восстановления независимости Эстония утеряла и ее, и самостоятельность и демократию, высказал свое мнение известный эстонский националист Тийт Мадиссон порталу Objektiiv.

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По его мнению, народ в Эстонии по-прежнему является не носителем высшей власти, а лишь плательщиком налогов для обеспечения красивой жизни правителей.

Кто виноват в бедах эстонцев

Мадиссон уверен, что в своих пессимистичных взглядах на современную Эстонию он отнюдь не "волк-одиночка", эти мысли подтверждают многочисленные протестные пикеты и демонстрации, прошедшие за последнее время. В то же время он подчеркивает, что нынешние обитатели Вышгорода* упали туда не с Луны, а очутились там благодаря вполне осознанному выбору большинства эстонских избирателей.

Тийт Мадиссон

"Всякий народ достоин своих правителей", — напоминает Мадиссон печальную древнюю истину. Он с сожалением отмечает, что у большей части эстонцев отсутствует интерес к альтернативным источникам информации, и они вполне довольствуются теми "выхолощенными" новостями, что им подают мейнстримные СМИ.

Крест Свободы стал надгробием для независимости

"Вопиющая глупость и раболепие в длительной перспективе приведут к вымиранию нашего народа, и смешно будет винить в этом Россию и Владимира Путина ", — заявил Мадиссон. "Большинство эстонцев политически глупы, другого объяснения их выбора себе в правители глупых и безответственных политиков не существует", — вынес он жесткий приговор своим соплеменникам.

По мнению эстонского политика, Эстония превратилась в колонию западных корпораций и банков. "Рабы никогда не смогут стать хозяевами на собственной земле", — с горечью пишет он.

"Стоящий на площади Свободы крест из чешского плексигласа, завернутый в пленку, весьма образно символизирует правящую систему Эстонии, погрязшую в коррупции и глупости", — заключает эстонский националист "со стажем".

Крик души националиста

Преамбула конституции Эстонии гласит, что Основной закон Эстонской Республики должен гарантировать существование эстонской народности и культуры на века. "Крик души" видного эстонского националиста можно расценить как знак того, что, выражаясь словами принца Гамлета, действительно "не все в порядке в Датском королевстве".

Тийта Мадиссона за его нелицеприятные выводы в адрес современной Эстонии весьма трудно будет обвинить "агентом Кремля" или "совком". В отличие от многих нынешних эстонских руководителей, в советское время усиленно "боровшихся с коммунизмом изнутри системы", сидя в уютных креслах партийных секретарей, Мадиссон еще в начале 80-х годов прошлого века был осужден на четыре года исправительных работ за свою антисоветскую деятельность.

В повышенной симпатии к России и к ее президенту Мадиссона также трудно заподозрить. За свою активную деятельность по установке монумента эстонским военнослужащим 20-й гренадерской дивизии Ваффен-СС он попал в список лиц, въезд которым на территорию России запрещен.

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* Вышгород (Тоомпеа) — холм в центре Таллинна, на котором находятся здание парламента и резиденция правительства Эстонии.