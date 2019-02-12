В Эстонии пожаловались на расистский предвыборный ролик

Эстония. Игра слов в предвыборном ролике кандидата в депутаты парламента от Эстонской консервативной народной партии (EKRE), известного историка Яака Валге, возмутила общественность республики, сообщает Sputnik

Текст на видео гласил, что "никогда еще эстонская власть не обходилась с эстонцами столь равнодушно, и только темный не понимает этого". "Голосуй за белого, Яака Валге!" — призывали авторы рекламы, сыграв на том, что фамилия кандидата с эстонского переводится как "белый".

В администрацию торгового центра в городе Тарту , где демонстрировался ролик, поступили жалобы посетителей, увидевших в нем расистский подтекст.

Администрация центра уведомила владельцев рекламного экрана о недовольстве клиентов. Те решили снять его с показа.

Сам Яак Валге на своей странице в социальной сети пояснил, что под словом "темный" имел в виду не темнокожих людей, а тех, кто "не разбирается в каком-либо предмете". По его словам, в ролике присутствует игра слов.

"Надо понимать, что это не затрагивает людей африканского происхождения, насколько мне известно, таких среди избирателей Рийгикогу (парламент Эстонии) немного", — заявил он. По мнению кандидата, снятие с показа его предвыборной рекламы — это проявление цензуры, которая ему "знакома со времен советской оккупации".

Валге назвал этот инцидент "причиняющим беспокойство" и "недемократичным". Он рассказал, что в процессе сочинения текста ролика был вариант использовать вместо неполиткорректного "темный" слово "серый", однако от него решили отказаться, так как в нем можно было усмотреть намек на серый цвет паспортов неграждан.

Это не первый подобный скандал, разразившийся в связи с предвыборной агитацией в республике. В январе на трамвайной остановке в Таллине партия "Эстония-200" вывесила свои предвыборные плакаты, на которых призывали эстонцев и русских ждать трамвай по отдельности. Павильон остановки условно делился на две части, в одной по-эстонски было написано "Здесь только эстонцы", в другой на плакатах был текст по-русски — "Здесь только русские". И хотя лидер партии объяснила впоследствии, что хотела привлечь внимание к проблеме разобщенности двух народов, избиратели не оценили такой подход к национальному вопросу. В результате скандала популярность партии среди граждан неэстонской национальности упала с семи до одного процента.