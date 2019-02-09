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В Риге проходит митинг в поддержку мэра Ушакова 

RT на русском 40 минут назад
Фото: ТАСС
Митинг в поддержку мэра Риги Нила Ушакова проходит на Ратушной площади в центре латвийской столицы, передаёт Delfi.
По оценкам интернет-издания, в акции принимают участие несколько тысяч человек.
Сообщается, что участники держат плакаты на русском и латышских языках и скандируют лозунги.
Ушаков, выйдя к митингующим, заявил, что не совершал никаких противоправных действий.
Он отметил, что его родной язык — русский, он гордится этим, но при этом любит Латвию, потому что это его родина.
«Я всегда буду бороться за русских, они моя семья. Я всегда буду бороться за латышей, они моя семья. Я всегда буду бороться за Латвию, это моя родина и другой не будет», — подчеркнул он.
30 января бюро по борьбе с коррупцией провело обыски в кабинете и доме Ушакова.
В конце 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис призвал мэра уйти в отставку на фоне коррупционного скандала.
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Прибалтика , В мире , Нил Ушаков , Рига
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