Митинг в поддержку мэра Риги Нила Ушакова проходит на Ратушной площади в центре латвийской столицы, передаёт Delfi.
По оценкам интернет-издания, в акции принимают участие несколько тысяч человек.
Сообщается, что участники держат плакаты на русском и латышских языках и скандируют лозунги.
Ушаков, выйдя к митингующим, заявил, что не совершал никаких противоправных действий.
Он отметил, что его родной язык — русский, он гордится этим, но при этом любит Латвию, потому что это его родина.
«Я всегда буду бороться за русских, они моя семья. Я всегда буду бороться за латышей, они моя семья. Я всегда буду бороться за Латвию, это моя родина и другой не будет», — подчеркнул он.
30 января бюро по борьбе с коррупцией провело обыски в кабинете и доме Ушакова.
В конце 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис призвал мэра уйти в отставку на фоне коррупционного скандала.