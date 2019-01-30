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Оппозиция назвала мэра Риги Ушакова трусом 

News.ru 1 час назад
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Депутаты четырёх оппозиционных партий Рижской думы собрали подписи, необходимые для созыва внеочередного заседания. На нём будет поставлен вопрос о недоверии мэру города Нилу Ушакову.
Об этом сообщил оппозиционный депутат Вилнис Кирсис, назвавший Ушакова трусом за нежелание отставить пост после проведённых у него дома и на работе обысков.
«Нил Ушаков как трус, конечно, сам не собирается уходить в отставку с должности председателя Рижской думы (мэра Риги — прим. ред.), поэтому все оппозиционные в Рижской думе партии подписали и подали запрос на созыв внеочередного заседания, чтобы отстранить Ушакова от должности», — написал Кирсис в своём Twitter.
Согласно местному законодательству, у Ушакова есть две недели, чтобы созвать внеочередное заседание Думы с вопросом о его отставке.
Ранее News.ru сообщал, что обыски дома и в рабочем кабинете Ушакова 30 января провели сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Их интерес к Рижской думе может быть связан с коррупционным скандалом вокруг муниципального предприятия городского общественного транспорта Rīgas satiksme.
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Прибалтика , В мире , Нил Ушаков , Госдума
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