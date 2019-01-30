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Ушаков опроверг информацию о своем задержании 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Риги, глава партии «Согласие» Нил Ушаков опроверг информацию о своем задержании, сообщают СМИ.
«Ко мне не применен никакой статус. Я не собираюсь уходить с должности», — сказал Ушаков, передает РИА «Новости».
Ранее в среду депутат Рижской думы Руслан Панкратов сообщил, что мэра якобы задержали и отправили в следственный изолятор. До этого СМИ сообщали об обысках в кабинете Ушакова и по его месту жительства.
Ушаков является одним из защитников русского языка в Латвии, за использование которого неоднократно был оштрафован.
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Прибалтика , В мире , Другое , Нил Ушаков , ФСИН , РИА Новости , Рига
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