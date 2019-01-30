Мэр Риги, глава партии «Согласие» Нил Ушаков опроверг информацию о своем задержании, сообщают СМИ.
«Ко мне не применен никакой статус. Я не собираюсь уходить с должности», — сказал Ушаков, передает РИА «Новости».
Ранее в среду депутат Рижской думы Руслан Панкратов сообщил, что мэра якобы задержали и отправили в следственный изолятор. До этого СМИ сообщали об обысках в кабинете Ушакова и по его месту жительства.
Ушаков является одним из защитников русского языка в Латвии, за использование которого неоднократно был оштрафован.