Ушаков опроверг информацию о своем задержании

«Ко мне не применен никакой статус. Я не собираюсь уходить с должности», — сказал Ушаков, передает РИА «Новости».

Ранее в среду депутат Рижской думы Руслан Панкратов сообщил, что мэра якобы задержали и отправили в следственный изолятор . До этого СМИ сообщали об обысках в кабинете Ушакова и по его месту жительства.

Ушаков является одним из защитников русского языка в Латвии, за использование которого неоднократно был оштрафован.