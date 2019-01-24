Вы какой такой церкви служите? Пример Украины взяли на вооружение в Литве

Автокефальный успех Украины продолжает приносить свои сладкие плоды. Исторический акт всколыхнул не только умы, но и поразил сердца. Ветер перемен шевельнул страницы летописей, проник в святая святых. В ушах зазвенели колокола.

Историю православия в Литве можете почитать сами. Информации в Интернете полно. Вкратце: православные в Литве появились еще до появления самой Литвы. Многие великие князья того времени — столпы и иконы нынешнего государства — конфессию данную не только чтили, но претворяли в жизнь. Да и после того, как страна вступила в отношения с Польшей и оформила венчание в католичество, православные храмы продолжали мирно соседствовать с католическими, в итоге, пройдя неспокойные времена и спокойно дожив до дней совсем наших. И до поры до времени никто общину не трогал. Пока шаланды полные кефали с Украины не дошли.

Слова всякие новые с экрана зазвучали. Томос и джеррис. Литовцам не очень понятно, что это, но звучит вполне по-литовски. Значит, плохим быть не может. И горячие литовские парни, те, что с Москвой успешно бодаются, вдруг осознали, что проглядели под боком угрозу. И, достав канифоль, начали паять про автокефаль. В общем, стали прощупывать.

Вот у вас, говорят, обращаясь к Православной церкви в Литве, мир и покой. А почему? Это же как минимум подозрительно! Чего ж вы делаете вид, будто украинские "перемоги" вас не касаются, а? Вы же — как подразделение, состоите на службе у "идеологического щупальца Кремля". Что вы там бубните про какое-то милосердие, веру и вообще употребляете обтекаемые поповские выражения? Пора, товарищи, выбрать окоп: вы часть мира или русского мира? Ась? Или ось? За Москву или за Литву?

Люди суеверные пугаются и на патриотов шикают: мол, церковь-то не трогайте, живет себе мирно — и пусть. Ну, знаете, граждане, это вверх несознательности. Лампочка в подъезде тоже горит, никого не трогает, вроде как даже путь освещает. А как подумаешь, откуда это электричество берется — как током шибанет. Сколько лет имперская, советская и тоталитарная России хозяйничали тут в Литве и делали закладки. И если что — мигом все отключат. И что делать будем?

А почему вы думаете, что с церковью не так? Такая же закладка всея Руси. Включат в Кремле программу и зазвонят люди в черном что-нибудь про царя и отечество. А может и уже втихаря в притворах ценности подменивают. Нет, полную уверенность в завтрашнем дне может дать только какая-нибудь автокефаль. Ну и конечно томос с джеррисом, которым пора спешить на помощь.