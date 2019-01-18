Не успеем повоевать: в Латвии рассказали о конфликте с Россией

Базы НАТО Латвии будут уничтожены в первые несколько минут войны с Россией , сделал гипотетический прогноз бывший высокопоставленный военный генштаба ВС Латвии Раймонд Рубловский. Он добавил, что то же самое будет с Польшей Румынией , которые ведут переговоры о размещении у себя ракетных установок США . Ранее Москва указывала на антироссийский характер учений НАТО у границ РФ.

Глава департамента стратегического планирования генштаба вооруженных сил Латвии, главный советник начальника полиции Риги Раймонд Рубловский рассказал, что в случае войны с Россией базы НАТО в Латвии будут уничтожены в первые несколько минут, а латвийская армия даже не успеет повоевать.

«Что касается гипотетического наличия военных баз, то в случае реального военного конфликта с Россией эти базы будут уничтожены в первые же минуты. Латвийская армия не успеет повоевать. Вопрос в том, останется ли от нашей страны одна большая воронка или пронесет», — указал эксперт.

Он добавил, что то же самое будет с Польшей и Румынией, которые ведут переговоры о размещении у себя ракетных установок США двойного назначения. В случае начала боевых действий Россия просто перенацелит своего высокоточное оружие на базы Североатлантического альянса «и будет права, поскольку речь идет о нацбезопасности», подчеркнул специалист.

При этом он подверг критике спекуляции латвийских политиков на якобы «российской угрозе», которые ради своих политических карьерных интересов такими заявлениями обостряют и без того шаткие отношения России с прибалтийскими государствами, передает ФАН.

В минувшем декабре национальные вооруженные силы Латвии заявили об обнаружении у своих морских границ в Балтийском море — в шести милях от территориальных вод — российского разведывательного корабля «Юрий Иванов». Там также отметили, что помимо кораблей возле морской границы Латвии были обнаружены также российские разведывательные самолеты.

Месяцем ранее бывший президент Литвы Роландас Паксас предложил российскому лидеру Владимиру Путину начать процесс демилитаризации в Балтийском регионе. Он подчеркнул, что его могут совместно инициировать Москва и Вильнюс.

«Литву и Калининградскую область могли бы связывать новые отношения более высокого качества, чтобы на той земле, которую бог отвел нам для жизни, началось разоружение, чтобы в регион пришла стабильность», — отметил Паксас.

По его словам, такая идея импонирует Путину, и российский лидер уже дал положительный ответ.

Тогда же была обнародована резолюция 37-й сессии Балтийской ассамблеи, прошедшей в Вильнюсе. В документе, в частности, указывалось, что Латвия, Литва и Эстония должны расширить сотрудничество в сфере обороны, а также создать условия для более легкого передвижения вооруженных сил союзников по воздуху, суше и морю в связи с необходимостью «противостоять угрозам» со стороны России.

«Важно, чтобы со стороны НАТО следовала защитная реакция на угрозы, возникающие в связи с провокационными действиями российских вооруженных сил. Россия неоднократно нарушала воздушное пространство стран Балтии, проводила крупномасштабные учения у границ региона и отрабатывала военные сценарии наступления на западном направлении», — пояснялось в коммюнике.

В том же месяце глава Международного военного штаба НАТО генерал-лейтенант Ян Брукс рассказал о том, что европейские страны-участницы альянса в данный момент не готовы к войне с Россией.

По словам генерала, военный блок не обладает достаточной мобильностью при передвижении войск, а также испытывает серьезные проблемы в сфере логистики. Военный полагает, что силы НАТО столкнутся с трудностями в поиске дорог, способных выдержать военную технику. Кроме того, ключевые порты далеко не всегда готовы к ремонту устаревших железнодорожных путей.

В сентябре латвийские военные заявили о приближении к границам республики российской подводной лодки.

«Сегодня в эксклюзивной экономической зоне Латвии, в трех морских милях от территориальных вод государства, была идентифицирована подводная лодка Dmitrov класса Kilo ВМФ России», — подчеркнули в НВС.

Минобороны России , отвечая на эти заявления, отмечали, что все полеты самолетов и походы кораблей выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами, не нарушая границ других государств.

Чуть ранее МИД России подчеркивал, что Москва считает проходившие в Норвегии широкомасштабные маневры НАТО Trident Juncture 2018 антироссийскими, передает НСН.