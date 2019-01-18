Кого травят в Латвии после открытия архивов КГБ

Латвии рассекретили списки бывших осведомителей Комитета государственной безопасности . "Неожиданно" выяснилось, что с чекистами сотрудничали известные политики, общественные деятели, журналисты и другие представители "совести нации". Теперь латвийская общественность издевается над стукачами. Секретные сотрудники оправдываются, официальная Рига намерена продолжать разоблачения.

Записки генерала ЧК

Советская власть оставила в наследство современной Латвийской Республике картотеку местного КГБ. Это свыше четырех тысяч карточек с именами и данными тех, кто в свое время согласился сотрудничать со всемогущей "конторой". Агенты делились с чекистами подробностями доверительных разговоров, стучали на "нелояльных" и "неблагонадежных". Бывшие сотрудники КГБ утверждают, что вербовали только добровольцев. "Это был моральный выбор человека. Если он считал для себя неприемлемым сотрудничество с органами, заставлять его мы не имели права. В подавляющем большинстве люди сотрудничали с органами на абсолютно добровольной основе", — рассказывал в интервью латвийской прессе ветеран контрразведки КГБ Латвийской ССР.

Сразу после обретения независимости в 1991-м в Латвии развернулась дискуссия: этично ли обнародовать содержимое картотеки КГБ? Противники такой публичности настаивали на том, что горькая правда подорвет доверие латышского народа к лидерам и элите. Ведь среди разоблаченных сексотов КГБ могли оказаться многие национальные вожди. Все это подогревалось слухами о том, что архивы постепенно подчищают. Якобы многие влиятельные лица добились уничтожения карточек с их именами.

Об этом говорил, в частности, офицер латвийской контрразведки Арнольд Бабрис.

"В этих "мешках ЧК" оставили к моменту выхода Латвии из СССР лишь всякую ерунду. Мало кому известно, что в эту картотеку в 1990-х еще и подбрасывали много чего", — уверял он.

Так, по его словам, пытались скомпрометировать политических противников.

Бывший начальник контрразведки КГБ Латвийской ССР Бруно Штейнбрик утверждал, что четыре тысячи карточек — лишь часть архива.

"Когда Латвия стала независимой, главную информацию, карточки реально важных агентов, вывезли", — отмечал он.

В независимой Латвии государство даже финансировало комиссию по изучению документов КГБ. Однако официальная Рига не спешила знакомить общественность с результатами ее работы. Призывы к бывшим стукачам добровольно покаяться и разоблачиться перед латвийским народом оставались без ответа. Редкое исключение — профессор-востоковед Латвийского университета Леон Тайванс. О своей откровенности он потом вспомнил с горечью: "У всех (политиков), как говорилось в сказке, рыло в пуху".

"Только дураки вроде меня могут в этом признаться. Умные люди этого не делали", — с сарказмом говорил Тайванс.

В 2006 году последний глава КГБ Латвийской ССР Эдмундс Йохансонс издал мемуары "Записки генерала ЧК". Из его воспоминаний следовало, что секретные осведомители и агенты госбезопаности в Латвии действовали практически во всех организациях и крупных общественных группах.

В 2017-м Йохансонс умер, унеся в могилу многие тайны. В том же году выяснилось, что на КГБ работал "икона борьбы за независимость" Иварс Годманис , дважды занимавший пост премьер-министра суверенной республики.

Разоблачил "икону" юрист Линард Муциньш. Он рассказал, что личные дела многих борцов за независимость сохранили вопреки инструкциям.

"На всякий случай хотелось иметь компромат на будущее. Поэтому своевременно карточки не уничтожили. Так было с делом нашего тогдашнего премьер-министра Годманиса. Он был агентом КГБ", — сообщил Муциньш.

Инструмент шантажа

Вскоре депутат сейма бизнесмен Валдис Калнозолс опубликовал открытое письмо руководителю контрразведки — Бюро по защите конституции — Янису Майзитису.

"Прошу пояснить, почему в Латвии до сих пор не опубликованы имена лиц, которыми бывшие сотрудники КГБ могут манипулировать при помощи базы данных?" — вопрошал депутат.

Он напомнил случай, когда агентом Комитета госбезопасности оказался известный парламентарий.

"Но разве это как-то отразилось на его депутатстве? Открытие "мешков КГБ" нужно не для люстрации, а лишь для уменьшения рисков манипулирования людьми. После этого у шантажистов не останется инструментов для шантажа", — объяснял Калнозолс.

Осенью 2018-го комиссия сейма по правам человека и общественным делам одобрила предложение о публикации архивов КГБ в интернете. Двадцатого декабря часть картотеки действительно выложили на портале kgb.arhivi.lv. Правда, для доступа следует заполнить регистрационную анкету, указав имя, фамилию и персональный код, а также назвать адрес электронной почты, придумать логин, пароль и пояснить причины желания узнать содержимое "списков ЧК". Среди опубликованных документов — телефонная книга сотрудников КГБ СССР, картотека учета внештатных оперативных работников КГБ Латвийской ССР, алфавитная и статистическая картотеки агентов КГБ ЛССР и учетные списки ЦК Компартии Латвии из фонда государственного архива. Это сканы документов, поиск по ним или иная обработка информации не предусмотрены.

Граждане Латвии бросились изучать архивы КГБ. Дважды премьер-министр Латвии Годманис действительно сотрудничал с органами — теперь это подтверждено документально. В списках фигурируют и другие известные персоны: митрополит Рижский и всея Латвии Александр, знаменитый борец за независимость Маврик Вультфсон, экс-мэр Даугавпилса Рихард Эйгим, легендарный баскетболист, бывший капитан сборной СССР Валдис Валтерс, основатель популярной сети общепита Lida Гунарс Кирсонс.

"Моей подписи там нет"

Что особенно удивило многих, в картотеке КГБ значились и три журналиста-антисоветчика. Ояр Рубенис, Янис Шипкевицс и Эдвинс Инкенс в 1980-х выпускали популярную телепрограмму Labvakar ("Добрый вечер"). Тридцать лет назад эта передача была одним из главных рупоров борьбы Латвии за независимость. По призывам ее ведущих десятки тысяч людей выходили на митинги против советской власти. Еще одно неожиданное имя — профессор истории Латвийского университета Антоний Зунда. В 2013-м он призывал устроить "второй Нюрнберг" — международный трибунал над Советским Союзом и коммунистической идеологией. Он же в качестве консультанта сотрудничал с латвийской комиссией, которая пытается насчитать России сумму компенсации за советскую "оккупацию". В документах КГБ Зунда упоминается как кандидат на вербовку Пятым отделом КГБ (идеологическая работа). Этот статус подразумевал, что Зунда регулярно встречался с куратором и "сливал" интересующую чекистов информацию.

Сейчас бывшим осведомителям приходится несладко — их травят в социальных сетях. Кто-то продолжает все отрицать. Например, бывший градоначальник Даугавпилса Рихард Эйгим объясняет: персональная карточка не всегда означает, что человек работал на КГБ.

"В советское время я был курсантом школы милиции, и карточки там заполняли на всех. Моих подписей нигде нет", — оправдывается он.

А впереди — новая порция разоблачений. С 1 мая этого года будет опубликована вторая партия документов КГБ. В госархиве Латвии обещают, что предусмотрят функции поиска и обработки информации. Наказывать бывших стукачей латвийское государство не собирается.